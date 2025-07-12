https://ria.ru/20250712/udar-2028773054.html

В Херсонской области из-за удара ВСУ загорелся микроавтобус

В Херсонской области из-за удара ВСУ загорелся микроавтобус - РИА Новости, 12.07.2025

В Херсонской области из-за удара ВСУ загорелся микроавтобус

Украинские войска нанесли удар по городу Новая Каховка Херсонской области, сообщает администрация города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T16:47:00+03:00

2025-07-12T16:47:00+03:00

2025-07-12T16:47:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по городу Новая Каховка Херсонской области, сообщает администрация города в своем Telegram-канале. "Город подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований", - говорится в сообщении. В результате обстрела загорелся микроавтобус, огонь перекинулся на сухую траву на придомовой территории. Возгорание ликвидировано. "Жертв и пострадавших нет", - подчеркнули в администрации. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250710/vsu-2028360391.html

россия

днепр (река)

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