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В Херсонской области из-за удара ВСУ загорелся микроавтобус - РИА Новости, 12.07.2025
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16:47 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/udar-2028773054.html
В Херсонской области из-за удара ВСУ загорелся микроавтобус
В Херсонской области из-за удара ВСУ загорелся микроавтобус - РИА Новости, 12.07.2025
В Херсонской области из-за удара ВСУ загорелся микроавтобус
Украинские войска нанесли удар по городу Новая Каховка Херсонской области, сообщает администрация города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T16:47:00+03:00
2025-07-12T16:47:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по городу Новая Каховка Херсонской области, сообщает администрация города в своем Telegram-канале. "Город подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований", - говорится в сообщении. В результате обстрела загорелся микроавтобус, огонь перекинулся на сухую траву на придомовой территории. Возгорание ликвидировано. "Жертв и пострадавших нет", - подчеркнули в администрации. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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в мире, жкх, россия, днепр (река), херсонская область
В мире, ЖКХ, Россия, Днепр (река), Херсонская область
В Херсонской области из-за удара ВСУ загорелся микроавтобус

Украинские войска нанесли удар по городу Новая Каховка Херсонской области

© Фото : Администрация городского округа Новая КаховкаМикроавтобус в Новой Каховке, поврежденный в результате атаки ВСУ
Микроавтобус в Новой Каховке, поврежденный в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : Администрация городского округа Новая Каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по городу Новая Каховка Херсонской области, сообщает администрация города в своем Telegram-канале.
"Город подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований", - говорится в сообщении.
В результате обстрела загорелся микроавтобус, огонь перекинулся на сухую траву на придомовой территории. Возгорание ликвидировано.
"Жертв и пострадавших нет", - подчеркнули в администрации.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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