https://ria.ru/20250712/turtsija-2028809515.html
В Турции отравились около 50 работников бумажной фабрики
В Турции отравились около 50 работников бумажной фабрики - РИА Новости, 12.07.2025
В Турции отравились около 50 работников бумажной фабрики
Около пятидесяти работников бумажной фабрики обратились в больницы с подозрением на в турецкой провинции Айдын на западе республики, сообщило агентство DHA. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T21:00:00+03:00
2025-07-12T21:00:00+03:00
2025-07-12T21:00:00+03:00
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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Около пятидесяти работников бумажной фабрики обратились в больницы с подозрением на в турецкой провинции Айдын на западе республики, сообщило агентство DHA. "После обеда на фабрике 46 рабочих обратились в больницы с жалобами на рвоту и головокружение через некоторое время. После вмешательства медицинских бригад все рабочие были выписаны", - сообщает агентство. Сотрудники Управления здравоохранения провинции Айдын и Управления сельского и лесного хозяйства провинции взяли образцы пищи и начали расследование по подозрению в пищевом отравлении.
https://ria.ru/20250404/turtsija-2009247377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
В Турции отравились около 50 работников бумажной фабрики
DHA: в Турции около 50 рабочих обратились в больницы с подозрением на отравление