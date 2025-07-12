https://ria.ru/20250712/turtsija-2028809515.html

В Турции отравились около 50 работников бумажной фабрики

В Турции отравились около 50 работников бумажной фабрики - РИА Новости, 12.07.2025

В Турции отравились около 50 работников бумажной фабрики

Около пятидесяти работников бумажной фабрики обратились в больницы с подозрением на в турецкой провинции Айдын на западе республики, сообщило агентство DHA. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T21:00:00+03:00

2025-07-12T21:00:00+03:00

2025-07-12T21:00:00+03:00

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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Около пятидесяти работников бумажной фабрики обратились в больницы с подозрением на в турецкой провинции Айдын на западе республики, сообщило агентство DHA. "После обеда на фабрике 46 рабочих обратились в больницы с жалобами на рвоту и головокружение через некоторое время. После вмешательства медицинских бригад все рабочие были выписаны", - сообщает агентство. Сотрудники Управления здравоохранения провинции Айдын и Управления сельского и лесного хозяйства провинции взяли образцы пищи и начали расследование по подозрению в пищевом отравлении.

https://ria.ru/20250404/turtsija-2009247377.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция