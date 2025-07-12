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В Турции отравились около 50 работников бумажной фабрики - РИА Новости, 12.07.2025
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21:00 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/turtsija-2028809515.html
В Турции отравились около 50 работников бумажной фабрики
В Турции отравились около 50 работников бумажной фабрики - РИА Новости, 12.07.2025
В Турции отравились около 50 работников бумажной фабрики
Около пятидесяти работников бумажной фабрики обратились в больницы с подозрением на в турецкой провинции Айдын на западе республики, сообщило агентство DHA. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T21:00:00+03:00
2025-07-12T21:00:00+03:00
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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Около пятидесяти работников бумажной фабрики обратились в больницы с подозрением на в турецкой провинции Айдын на западе республики, сообщило агентство DHA. "После обеда на фабрике 46 рабочих обратились в больницы с жалобами на рвоту и головокружение через некоторое время. После вмешательства медицинских бригад все рабочие были выписаны", - сообщает агентство. Сотрудники Управления здравоохранения провинции Айдын и Управления сельского и лесного хозяйства провинции взяли образцы пищи и начали расследование по подозрению в пищевом отравлении.
https://ria.ru/20250404/turtsija-2009247377.html
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в мире, турция
В мире, Турция
В Турции отравились около 50 работников бумажной фабрики

DHA: в Турции около 50 рабочих обратились в больницы с подозрением на отравление

© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Около пятидесяти работников бумажной фабрики обратились в больницы с подозрением на в турецкой провинции Айдын на западе республики, сообщило агентство DHA.
«
"После обеда на фабрике 46 рабочих обратились в больницы с жалобами на рвоту и головокружение через некоторое время. После вмешательства медицинских бригад все рабочие были выписаны", - сообщает агентство.
Сотрудники Управления здравоохранения провинции Айдын и Управления сельского и лесного хозяйства провинции взяли образцы пищи и начали расследование по подозрению в пищевом отравлении.
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