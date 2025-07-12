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В Музее Г.О.Р.А. проходит инклюзивный турнир "Мир танков" - РИА Новости, 13.07.2025
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15:45 12.07.2025 (обновлено: 10:44 13.07.2025)
https://ria.ru/20250712/turnir-2028848199.html
В Музее Г.О.Р.А. проходит инклюзивный турнир "Мир танков"
В Музее Г.О.Р.А. проходит инклюзивный турнир "Мир танков" - РИА Новости, 13.07.2025
В Музее Г.О.Р.А. проходит инклюзивный турнир "Мир танков"
Московский инклюзивный турнир 2025 "Мир танков" и БПЛА-фиджитал проходит в Музее Г.О.Р.А. в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-12T15:45:00+03:00
2025-07-13T10:44:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Московский инклюзивный турнир 2025 "Мир танков" и БПЛА-фиджитал проходит в Музее Г.О.Р.А. в субботу, передает корреспондент РИА Новости. "АНО "Уникальный мир" проводит 12 июля Московский инклюзивный турнир. Уже наше ежегодное событие, которое мы проводим в честь Прохоровского танкового сражения, одного из крупнейших танковых сражений вообще в мировой истории… Всего зарегистрировано на нашем мероприятии 300 жителей Москвы", - сообщила агентству президент АНО "Уникальный мир" София Жорова. Она отметила, что турнир проводится при поддержке гранта мэра Москвы, столичного комитета общественных связей и молодежной политики, Федерации гонок дронов России и Федерации компьютерного спорта России. Также в рамках мероприятия будет организован международный телемост между Россией, Арменией и Киргизией, чтобы подчеркнуть общие исторические ценности народов этих стран и вклад в Победу в Великой Отечественной войне. "Мы объединяем разные виды аудиторий: на нашей площадке есть и дети, и сироты, и детки с особенностями в развитии. Мы называем данную категорию "лица с неограниченными возможностями", потому что задача нашей организации - дать абсолютно каждому возможность участвовать на равных в киберспортивных дисциплинах", - добавила Жорова. Она пояснила, что участники турнира могут попробовать свои силы в игре "Мир танков", полетать на беспилотниках малого класса в специально подготовленной зоне или попрактиковаться в симуляторе.
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россия, москва, технологии
Россия, Москва, Технологии
В Музее Г.О.Р.А. проходит инклюзивный турнир "Мир танков"

В Музее Г.О.Р.А. проходит инклюзивный турнир "Мир танков" и БПЛА-фиджитал

Московский инклюзивный турнир 2025 "Мир Танков" и БПЛА- фиджитал в музее Г.О.Р.А.
Московский инклюзивный турнир 2025 Мир Танков и БПЛА- фиджитал в музее Г.О.Р.А. - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Московский инклюзивный турнир 2025 "Мир Танков" и БПЛА- фиджитал в музее Г.О.Р.А.
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Московский инклюзивный турнир 2025 "Мир танков" и БПЛА-фиджитал проходит в Музее Г.О.Р.А. в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
«
"АНО "Уникальный мир" проводит 12 июля Московский инклюзивный турнир. Уже наше ежегодное событие, которое мы проводим в честь Прохоровского танкового сражения, одного из крупнейших танковых сражений вообще в мировой истории… Всего зарегистрировано на нашем мероприятии 300 жителей Москвы", - сообщила агентству президент АНО "Уникальный мир" София Жорова.
Она отметила, что турнир проводится при поддержке гранта мэра Москвы, столичного комитета общественных связей и молодежной политики, Федерации гонок дронов России и Федерации компьютерного спорта России. Также в рамках мероприятия будет организован международный телемост между Россией, Арменией и Киргизией, чтобы подчеркнуть общие исторические ценности народов этих стран и вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
"Мы объединяем разные виды аудиторий: на нашей площадке есть и дети, и сироты, и детки с особенностями в развитии. Мы называем данную категорию "лица с неограниченными возможностями", потому что задача нашей организации - дать абсолютно каждому возможность участвовать на равных в киберспортивных дисциплинах", - добавила Жорова.
Она пояснила, что участники турнира могут попробовать свои силы в игре "Мир танков", полетать на беспилотниках малого класса в специально подготовленной зоне или попрактиковаться в симуляторе.
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