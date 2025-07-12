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Президент Туркмении разрешил правительству уйти в отпуск
Президент Туркмении разрешил правительству уйти в отпуск - РИА Новости, 12.07.2025
Президент Туркмении разрешил правительству уйти в отпуск
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов разрешил с 1 августа уйти в отпуск правительству страны, кроме глав агропромышленного комплекса и регионов, сообщила... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T22:45:00+03:00
2025-07-12T22:45:00+03:00
2025-07-12T22:45:00+03:00
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АШХАБАД, 12 июл – РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов разрешил с 1 августа уйти в отпуск правительству страны, кроме глав агропромышленного комплекса и регионов, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан". "Руководителям, кроме сельскохозяйственного комплекса и хякимов (глав администраций) велаятов (областей) разрешаю уйти в трудовой отпуск с 1 августа и, как в предыдущие годы, провести его в санаториях страны и Национальной туристической зоне "Аваза", – приводит газета слова Бердымухамедова, которые он сказал на расширенном заседании правительства по итогам первого полугодия 2025 года. Он отметил, что показатели за первое полугодие по стране в целом удовлетворительны и поручил руководителям всех министерств и отраслевых ведомств провести в ближайшие дни совещания по итогам шести месяцев. Бердымухамедов подчеркнул, что все руководители должны принять участие в организации работы Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Мероприятие запланировано на 4-8 августа в национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспийского моря. Руководители туркменского агропромышленного комплекса и главы регионов традиционно выходят в отпуск поздней осенью после завершения уборки хлопка.
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туркмения, каспийское море, сердар бердымухамедов , оон, в мире
Туркмения, Каспийское море, Сердар Бердымухамедов , ООН, В мире
Президент Туркмении разрешил правительству уйти в отпуск
Глава Туркмении Бердымухамедов разрешил правительству уйти в отпуск с 1 августа
АШХАБАД, 12 июл – РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов разрешил с 1 августа уйти в отпуск правительству страны, кроме глав агропромышленного комплекса и регионов, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
"Руководителям, кроме сельскохозяйственного комплекса и хякимов (глав администраций) велаятов (областей) разрешаю уйти в трудовой отпуск с 1 августа и, как в предыдущие годы, провести его в санаториях страны и Национальной туристической зоне "Аваза", – приводит газета слова Бердымухамедова, которые он сказал на расширенном заседании правительства по итогам первого полугодия 2025 года.
Он отметил, что показатели за первое полугодие по стране в целом удовлетворительны и поручил руководителям всех министерств и отраслевых ведомств провести в ближайшие дни совещания по итогам шести месяцев.
Бердымухамедов
подчеркнул, что все руководители должны принять участие в организации работы Третьей конференции ООН
по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Мероприятие запланировано на 4-8 августа в национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспийского моря
.
Руководители туркменского агропромышленного комплекса и главы регионов традиционно выходят в отпуск поздней осенью после завершения уборки хлопка.