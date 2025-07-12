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Президент Туркмении разрешил правительству уйти в отпуск - РИА Новости, 12.07.2025
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22:45 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/turkmenistan-2028819535.html
Президент Туркмении разрешил правительству уйти в отпуск
Президент Туркмении разрешил правительству уйти в отпуск - РИА Новости, 12.07.2025
Президент Туркмении разрешил правительству уйти в отпуск
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов разрешил с 1 августа уйти в отпуск правительству страны, кроме глав агропромышленного комплекса и регионов, сообщила... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T22:45:00+03:00
2025-07-12T22:45:00+03:00
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АШХАБАД, 12 июл – РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов разрешил с 1 августа уйти в отпуск правительству страны, кроме глав агропромышленного комплекса и регионов, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан". "Руководителям, кроме сельскохозяйственного комплекса и хякимов (глав администраций) велаятов (областей) разрешаю уйти в трудовой отпуск с 1 августа и, как в предыдущие годы, провести его в санаториях страны и Национальной туристической зоне "Аваза", – приводит газета слова Бердымухамедова, которые он сказал на расширенном заседании правительства по итогам первого полугодия 2025 года. Он отметил, что показатели за первое полугодие по стране в целом удовлетворительны и поручил руководителям всех министерств и отраслевых ведомств провести в ближайшие дни совещания по итогам шести месяцев. Бердымухамедов подчеркнул, что все руководители должны принять участие в организации работы Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Мероприятие запланировано на 4-8 августа в национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспийского моря. Руководители туркменского агропромышленного комплекса и главы регионов традиционно выходят в отпуск поздней осенью после завершения уборки хлопка.
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туркмения, каспийское море, сердар бердымухамедов , оон, в мире
Туркмения, Каспийское море, Сердар Бердымухамедов , ООН, В мире
Президент Туркмении разрешил правительству уйти в отпуск

Глава Туркмении Бердымухамедов разрешил правительству уйти в отпуск с 1 августа

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Архивное фото
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АШХАБАД, 12 июл – РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов разрешил с 1 августа уйти в отпуск правительству страны, кроме глав агропромышленного комплекса и регионов, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
"Руководителям, кроме сельскохозяйственного комплекса и хякимов (глав администраций) велаятов (областей) разрешаю уйти в трудовой отпуск с 1 августа и, как в предыдущие годы, провести его в санаториях страны и Национальной туристической зоне "Аваза", – приводит газета слова Бердымухамедова, которые он сказал на расширенном заседании правительства по итогам первого полугодия 2025 года.
Он отметил, что показатели за первое полугодие по стране в целом удовлетворительны и поручил руководителям всех министерств и отраслевых ведомств провести в ближайшие дни совещания по итогам шести месяцев.
Бердымухамедов подчеркнул, что все руководители должны принять участие в организации работы Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Мероприятие запланировано на 4-8 августа в национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспийского моря.
Руководители туркменского агропромышленного комплекса и главы регионов традиционно выходят в отпуск поздней осенью после завершения уборки хлопка.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Лавров обсудил с главой МИД Туркменистана предстоящие контакты на ПМЭФ
12 июня, 17:34
 
ТуркменияКаспийское мореСердар БердымухамедовООНВ мире
 
 
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