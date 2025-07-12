https://ria.ru/20250712/tsentr-2028734643.html

В Тульской области построят инновационный центр

В Тульской области построят инновационный центр - РИА Новости, 12.07.2025

В Тульской области построят инновационный центр

Правительство выделило 1 миллиард рублей на создание инфраструктуры инновационного центра "Композитная долина" в Тульской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T11:04:00+03:00

2025-07-12T11:04:00+03:00

2025-07-12T11:04:00+03:00

экономика

тульская область

россия

михаил мишустин

тульский государственный университет

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Правительство выделило 1 миллиард рублей на создание инфраструктуры инновационного центра "Композитная долина" в Тульской области, сообщила пресс-служба кабмина. Центр создается на базе Тульского государственного университета. "На реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Композитная долина" в Тульской области из резервного фонда кабмина будет направлен 1 миллиард рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что с помощью выделенных средств будут выполнены необходимые работы и закуплено не менее 50 единиц оборудования для научно-лабораторных корпусов. "Композитная долина" станет площадкой, объединяющей студентов, ученых и представителей бизнеса, что поможет создать новые научно-технологические программы и привлечь инвестиции для реализации инновационных проектов. Как отметили в правительстве, среди основных направлений деятельности центра - многофункциональные материалы, химические компоненты и технологии их производства; моделирование, конструирование и производство изделий из композиционных материалов и так далее. "В результате в регионе появится самая современная база для разработки, внедрения и малотоннажного выпуска многофункциональных веществ и компонентов, а также для моделирования передового ассортимента изделий из композиционных материалов, которые позволят найти решение целого ряда сложных конструкторских задач", - отметил на заседании правительства 10 июля Мишустин, чьи слова приводит пресс-служба кабмина. Закон об ИНТЦ был принят в России в 2017 году. Они создаются для организации трансфера научных компетенций вузов в коммерческий оборот, вовлечения студентов и научных сотрудников в разработку технологий, востребованных на рынке, а также для помощи технологическим компаниям и стартапам. На их территории действует особый правовой режим для проведения научных исследований и внедрения инновационных решений, вплоть до производства конкретной продукции. В кабмине подчеркнули, что в ближайшие годы в стране должна быть создана целая сеть таких центров. Они станут частью единой инновационной экосистемы, которая позволит приблизить разработки ученых к реальным запросам экономики и стимулировать развитие технологий.

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https://ria.ru/20250527/proizvodstvo-2019328080.html

https://ria.ru/20250711/moskva-2028541589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, тульская область, россия, михаил мишустин, тульский государственный университет