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В Тульской области построят инновационный центр - РИА Новости, 12.07.2025
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11:04 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/tsentr-2028734643.html
В Тульской области построят инновационный центр
В Тульской области построят инновационный центр - РИА Новости, 12.07.2025
В Тульской области построят инновационный центр
Правительство выделило 1 миллиард рублей на создание инфраструктуры инновационного центра "Композитная долина" в Тульской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T11:04:00+03:00
2025-07-12T11:04:00+03:00
экономика
тульская область
россия
михаил мишустин
тульский государственный университет
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Правительство выделило 1 миллиард рублей на создание инфраструктуры инновационного центра "Композитная долина" в Тульской области, сообщила пресс-служба кабмина. Центр создается на базе Тульского государственного университета. "На реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Композитная долина" в Тульской области из резервного фонда кабмина будет направлен 1 миллиард рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что с помощью выделенных средств будут выполнены необходимые работы и закуплено не менее 50 единиц оборудования для научно-лабораторных корпусов. "Композитная долина" станет площадкой, объединяющей студентов, ученых и представителей бизнеса, что поможет создать новые научно-технологические программы и привлечь инвестиции для реализации инновационных проектов. Как отметили в правительстве, среди основных направлений деятельности центра - многофункциональные материалы, химические компоненты и технологии их производства; моделирование, конструирование и производство изделий из композиционных материалов и так далее. "В результате в регионе появится самая современная база для разработки, внедрения и малотоннажного выпуска многофункциональных веществ и компонентов, а также для моделирования передового ассортимента изделий из композиционных материалов, которые позволят найти решение целого ряда сложных конструкторских задач", - отметил на заседании правительства 10 июля Мишустин, чьи слова приводит пресс-служба кабмина. Закон об ИНТЦ был принят в России в 2017 году. Они создаются для организации трансфера научных компетенций вузов в коммерческий оборот, вовлечения студентов и научных сотрудников в разработку технологий, востребованных на рынке, а также для помощи технологическим компаниям и стартапам. На их территории действует особый правовой режим для проведения научных исследований и внедрения инновационных решений, вплоть до производства конкретной продукции. В кабмине подчеркнули, что в ближайшие годы в стране должна быть создана целая сеть таких центров. Они станут частью единой инновационной экосистемы, которая позволит приблизить разработки ученых к реальным запросам экономики и стимулировать развитие технологий.
https://ria.ru/20250703/putin-2026953870.html
https://ria.ru/20250527/proizvodstvo-2019328080.html
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экономика, тульская область, россия, михаил мишустин, тульский государственный университет
Экономика, Тульская область, Россия, Михаил Мишустин, Тульский государственный университет
В Тульской области построят инновационный центр

На строительство центра "Композитная долина" под Тулой выделили миллиард рублей

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкТранзистор
Транзистор - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Правительство выделило 1 миллиард рублей на создание инфраструктуры инновационного центра "Композитная долина" в Тульской области, сообщила пресс-служба кабмина.
Центр создается на базе Тульского государственного университета.
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"На реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Композитная долина" в Тульской области из резервного фонда кабмина будет направлен 1 миллиард рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с помощью выделенных средств будут выполнены необходимые работы и закуплено не менее 50 единиц оборудования для научно-лабораторных корпусов. "Композитная долина" станет площадкой, объединяющей студентов, ученых и представителей бизнеса, что поможет создать новые научно-технологические программы и привлечь инвестиции для реализации инновационных проектов.
Как отметили в правительстве, среди основных направлений деятельности центра - многофункциональные материалы, химические компоненты и технологии их производства; моделирование, конструирование и производство изделий из композиционных материалов и так далее.
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"В результате в регионе появится самая современная база для разработки, внедрения и малотоннажного выпуска многофункциональных веществ и компонентов, а также для моделирования передового ассортимента изделий из композиционных материалов, которые позволят найти решение целого ряда сложных конструкторских задач", - отметил на заседании правительства 10 июля Мишустин, чьи слова приводит пресс-служба кабмина.
Закон об ИНТЦ был принят в России в 2017 году. Они создаются для организации трансфера научных компетенций вузов в коммерческий оборот, вовлечения студентов и научных сотрудников в разработку технологий, востребованных на рынке, а также для помощи технологическим компаниям и стартапам. На их территории действует особый правовой режим для проведения научных исследований и внедрения инновационных решений, вплоть до производства конкретной продукции.
В кабмине подчеркнули, что в ближайшие годы в стране должна быть создана целая сеть таких центров. Они станут частью единой инновационной экосистемы, которая позволит приблизить разработки ученых к реальным запросам экономики и стимулировать развитие технологий.
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