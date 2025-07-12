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В ЦБ неожиданно высказались о российской экономике - РИА Новости, 12.07.2025
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17:34 12.07.2025 (обновлено: 18:09 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/tsb-2028782435.html
В ЦБ неожиданно высказались о российской экономике
В ЦБ неожиданно высказались о российской экономике - РИА Новости, 12.07.2025
В ЦБ неожиданно высказались о российской экономике
Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин сравнил в опубликованном на YouTube-канале ведомства подкасте "Куда смотрит ЦБ" экономическую ситуацию в России с... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T17:34:00+03:00
2025-07-12T18:09:00+03:00
экономика
россия
владимир чистюхин
эльвира набиуллина
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин сравнил в опубликованном на YouTube-канале ведомства подкасте "Куда смотрит ЦБ" экономическую ситуацию в России с игровой вымышленной вселенной Warhammer 40000."Ситуация в Warhammer 40000, тот кризис, который сейчас там существует, намного более тяжелый, чем та ситуация, которую мы имеем сегодня в России. Это вообще несравнимые вещи. И слава тебе, господи, в Warhammer 40000 не обсуждаются вопросы финансового регулирования, развития финрынков и денежно-кредитной политики", — сказал он.Чистюхин отметил, что довольно хорошо знаком с этой игровой вселенной.Warhammer 40,000 — настольная стратегическая игра, разработанная и издаваемая британской компанией Games Workshop, вокруг которой с момента выпуска сложилась полноценная медиафраншиза с компьютерными играми, книгами и комиксами. Действие игры происходит в мрачной технофэнтезийной вымышленной вселенной.Ранее в июле глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что замедление инфляции в России проходит быстрее, чем ожидал Центробанк.Банк России 6 июня впервые почти за три года снизил ключевую ставку — до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме она продержалась более семи месяцев — с конца октября прошлого года.При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не наметил направленность дальнейших шагов: решения будут принимать в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.Как заявил на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин, Центробанк и правительство предпринимают необходимые усилия, в том числе по ключевой ставке, и они дают положительный результат.
https://ria.ru/20250709/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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https://ria.ru/20250703/nabiullina-2026929958.html
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экономика, россия, владимир чистюхин, эльвира набиуллина, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Чистюхин, Эльвира Набиуллина, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ неожиданно высказались о российской экономике

Первый зампред ЦБ Чистюхин сравнил экономику России с вселенной Warhammer

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВид на здание Банка России
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин сравнил в опубликованном на YouTube-канале ведомства подкасте "Куда смотрит ЦБ" экономическую ситуацию в России с игровой вымышленной вселенной Warhammer 40000.
"Ситуация в Warhammer 40000, тот кризис, который сейчас там существует, намного более тяжелый, чем та ситуация, которую мы имеем сегодня в России. Это вообще несравнимые вещи. И слава тебе, господи, в Warhammer 40000 не обсуждаются вопросы финансового регулирования, развития финрынков и денежно-кредитной политики", — сказал он.
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Чистюхин отметил, что довольно хорошо знаком с этой игровой вселенной.
Warhammer 40,000 — настольная стратегическая игра, разработанная и издаваемая британской компанией Games Workshop, вокруг которой с момента выпуска сложилась полноценная медиафраншиза с компьютерными играми, книгами и комиксами. Действие игры происходит в мрачной технофэнтезийной вымышленной вселенной.
Ранее в июле глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что замедление инфляции в России проходит быстрее, чем ожидал Центробанк.
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При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не наметил направленность дальнейших шагов: решения будут принимать в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Как заявил на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин, Центробанк и правительство предпринимают необходимые усилия, в том числе по ключевой ставке, и они дают положительный результат.
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ЭкономикаРоссияВладимир ЧистюхинЭльвира НабиуллинаВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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