В ЦБ неожиданно высказались о российской экономике
Первый зампред ЦБ Чистюхин сравнил экономику России с вселенной Warhammer
Вид на здание Банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин сравнил в опубликованном на YouTube-канале ведомства подкасте "Куда смотрит ЦБ" экономическую ситуацию в России с игровой вымышленной вселенной Warhammer 40000.
"Ситуация в Warhammer 40000, тот кризис, который сейчас там существует, намного более тяжелый, чем та ситуация, которую мы имеем сегодня в России. Это вообще несравнимые вещи. И слава тебе, господи, в Warhammer 40000 не обсуждаются вопросы финансового регулирования, развития финрынков и денежно-кредитной политики", — сказал он.
Чистюхин отметил, что довольно хорошо знаком с этой игровой вселенной.
Warhammer 40,000 — настольная стратегическая игра, разработанная и издаваемая британской компанией Games Workshop, вокруг которой с момента выпуска сложилась полноценная медиафраншиза с компьютерными играми, книгами и комиксами. Действие игры происходит в мрачной технофэнтезийной вымышленной вселенной.
Ранее в июле глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что замедление инфляции в России проходит быстрее, чем ожидал Центробанк.
Банк России 6 июня впервые почти за три года снизил ключевую ставку — до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме она продержалась более семи месяцев — с конца октября прошлого года.
При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не наметил направленность дальнейших шагов: решения будут принимать в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Как заявил на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин, Центробанк и правительство предпринимают необходимые усилия, в том числе по ключевой ставке, и они дают положительный результат.