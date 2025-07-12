https://ria.ru/20250712/trevoga-2028775647.html

В Киевской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.07.2025

В Киевской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в субботу вечером в Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T17:03:00+03:00

2025-07-12T17:03:00+03:00

2025-07-12T17:03:00+03:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в субботу вечером в Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным министерства, в Черниговской и Сумской областях сигнал тревоги звучит более часа. В 16.53 тревога расширилась на Киевскую область. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250712/udar-2028773054.html

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украина, сумская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире