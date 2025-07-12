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В США запаниковали из-за позиции Трампа по России - РИА Новости, 12.07.2025
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21:52 12.07.2025 (обновлено: 21:54 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/tramp-2028815861.html
В США запаниковали из-за позиции Трампа по России
В США запаниковали из-за позиции Трампа по России - РИА Новости, 12.07.2025
В США запаниковали из-за позиции Трампа по России
Президент США Дональд Трамп в вопросе украинского конфликта часто руководствуется эмоциями, которые противоречат его же собственным заявлениям, пишет... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T21:52:00+03:00
2025-07-12T21:54:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в вопросе украинского конфликта часто руководствуется эмоциями, которые противоречат его же собственным заявлениям, пишет Responsible Statecraft."Ирония в том, что Трамп пришел к власти, насмехаясь над создателями "вечных войн". Теперь его всплеск эмоций — недовольство (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным, жажда демонстрации силы — рискуют возродить ту самую политику, которую он когда-то осуждал. &lt;…&gt; Вопрос в том, распознает ли Трамп ловушку, прежде чем эта новая холодная война станет горячей", — говорится в публикации.Как пишет издание, подобное поведение хозяина Белого дома может быть тактикой торга в переговорах по Украине. Однако существует риск, что американский истеблишмент может использовать смену его настроения, чтобы подтолкнуть к длительной конфронтации с Россией.В пятницу Трамп заявил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.Ранее американский лидер пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа.Как сообщал Песков, Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что Россия ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что Россия заинтересована достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.
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в мире, россия, украина, москва, дональд трамп, дмитрий песков, сша
В мире, Россия, Украина, Москва, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, США
В США запаниковали из-за позиции Трампа по России

RS: Трамп часто дает волю эмоциям в отношениях с Россией

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в вопросе украинского конфликта часто руководствуется эмоциями, которые противоречат его же собственным заявлениям, пишет Responsible Statecraft.
"Ирония в том, что Трамп пришел к власти, насмехаясь над создателями "вечных войн". Теперь его всплеск эмоций — недовольство (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным, жажда демонстрации силы — рискуют возродить ту самую политику, которую он когда-то осуждал. <…> Вопрос в том, распознает ли Трамп ловушку, прежде чем эта новая холодная война станет горячей", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
В Британии предположили, что скажет Трамп в важном заявлении о России
Вчера, 16:45
Как пишет издание, подобное поведение хозяина Белого дома может быть тактикой торга в переговорах по Украине. Однако существует риск, что американский истеблишмент может использовать смену его настроения, чтобы подтолкнуть к длительной конфронтации с Россией.
В пятницу Трамп заявил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Трамп видит в Зеленском препятствие, пишет Financial Times
Вчера, 08:21
Ранее американский лидер пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа.
Как сообщал Песков, Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что Россия ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что Россия заинтересована достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
"Ясно дал понять": СМИ раскрыли, что Трамп подготовил для Украины
Вчера, 01:36
 
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