В США запаниковали из-за позиции Трампа по России
RS: Трамп часто дает волю эмоциям в отношениях с Россией
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в вопросе украинского конфликта часто руководствуется эмоциями, которые противоречат его же собственным заявлениям, пишет Responsible Statecraft.
"Ирония в том, что Трамп пришел к власти, насмехаясь над создателями "вечных войн". Теперь его всплеск эмоций — недовольство (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным, жажда демонстрации силы — рискуют возродить ту самую политику, которую он когда-то осуждал. <…> Вопрос в том, распознает ли Трамп ловушку, прежде чем эта новая холодная война станет горячей", — говорится в публикации.
Как пишет издание, подобное поведение хозяина Белого дома может быть тактикой торга в переговорах по Украине. Однако существует риск, что американский истеблишмент может использовать смену его настроения, чтобы подтолкнуть к длительной конфронтации с Россией.
В пятницу Трамп заявил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.
Ранее американский лидер пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа.
Как сообщал Песков, Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что Россия ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что Россия заинтересована достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.