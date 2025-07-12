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В Британии предположили, что скажет Трамп в важном заявлении о России
В Британии предположили, что скажет Трамп в важном заявлении о России - РИА Новости, 12.07.2025
В Британии предположили, что скажет Трамп в важном заявлении о России
заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T16:45:00+03:00
2025-07-12T16:45:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп может объявить о новых мерах, касающихся конфликта России с Украиной, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Речь может пойти о поддержке законопроекта Линдси Грэма*", — сказал он.Меркурис допустил, что глава Белого дома также может объявить о новых поставках вооружения Киеву.По словам аналитика, Москва при этом кажется совсем не впечатленной изменениями риторики со стороны американского лидера.В пятницу Трамп анонсировал важное заявление по России в понедельник, но отказался раскрыть детали.*Внесен в список террористов и экстремистов в России
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дональд трамп, россия, в мире, украина, киев, александр меркурис
Дональд Трамп, Россия, В мире, Украина, Киев, Александр Меркурис
В Британии предположили, что скажет Трамп в важном заявлении о России
Меркурис: Трамп может объявить о поддержке проекта по пошлинам против России