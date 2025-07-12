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В Британии предположили, что скажет Трамп в важном заявлении о России - РИА Новости, 12.07.2025
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16:45 12.07.2025 (обновлено: 17:05 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/tramp-2028772691.html
В Британии предположили, что скажет Трамп в важном заявлении о России
В Британии предположили, что скажет Трамп в важном заявлении о России - РИА Новости, 12.07.2025
В Британии предположили, что скажет Трамп в важном заявлении о России
заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T16:45:00+03:00
2025-07-12T17:05:00+03:00
дональд трамп
россия
в мире
украина
киев
александр меркурис
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп может объявить о новых мерах, касающихся конфликта России с Украиной, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Речь может пойти о поддержке законопроекта Линдси Грэма*", — сказал он.Меркурис допустил, что глава Белого дома также может объявить о новых поставках вооружения Киеву.По словам аналитика, Москва при этом кажется совсем не впечатленной изменениями риторики со стороны американского лидера.В пятницу Трамп анонсировал важное заявление по России в понедельник, но отказался раскрыть детали.*Внесен в список террористов и экстремистов в России
https://ria.ru/20250712/putin-2028725069.html
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дональд трамп, россия, в мире, украина, киев, александр меркурис
Дональд Трамп, Россия, В мире, Украина, Киев, Александр Меркурис
В Британии предположили, что скажет Трамп в важном заявлении о России

Меркурис: Трамп может объявить о поддержке проекта по пошлинам против России

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп может объявить о новых мерах, касающихся конфликта России с Украиной, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Речь может пойти о поддержке законопроекта Линдси Грэма*", — сказал он.

Линдси Грэм*, известный своими антироссийскими убеждениями, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500 процентов на товары, импортируемые из стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позже агентство Bloomberg передавало, что сенаторы не готовы принять проект без одобрения со стороны президента США.

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Меркурис допустил, что глава Белого дома также может объявить о новых поставках вооружения Киеву.
По словам аналитика, Москва при этом кажется совсем не впечатленной изменениями риторики со стороны американского лидера.
В пятницу Трамп анонсировал важное заявление по России в понедельник, но отказался раскрыть детали.
*Внесен в список террористов и экстремистов в России
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