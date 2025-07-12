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Французский генерал поймал Трампа на грубой лжи про Украину

Французский генерал поймал Трампа на грубой лжи про Украину - РИА Новости, 12.07.2025

Французский генерал поймал Трампа на грубой лжи про Украину

НАТО не сможет закупать и осуществлять поставки оружия для Украины, как предлагает президент США Дональд Трамп, заявил французский генерал Франсуа Шованси в... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T05:40:00+03:00

2025-07-12T05:40:00+03:00

2025-07-12T05:40:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. НАТО не сможет закупать и осуществлять поставки оружия для Украины, как предлагает президент США Дональд Трамп, заявил французский генерал Франсуа Шованси в беседе с газетой Le Figaro."Я не понимаю, как НАТО может закупать оружие для третьей страны. У него (НАТО. — Прим. Ред) нет для этого финансовых средств, и НАТО не может опустошить свои запасы, поскольку их недостаточно для поставки", — сказал он.По словам генерала, даже сама процедура одобрения поставок достаточно сложная и грозит бюрократическими проволочками, которые основательно затормозят любые поставки оружия Киеву."На сегодняшний день это заявление Дональда Трампа остается расплывчатым", — подытожил Шованси.Как отмечает издание Le Figaro, за декларативной непоследовательностью Трампа трудно увидеть механизм, который позволил бы НАТО закупать оружие, а затем продавать его Украине без особых проблем и задержек.В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО, членом которого является Вашингтон, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер отметил, что соответствующее соглашение с НАТО было достигнуто на саммите альянса в минувшем месяце.Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок вооружения из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное" вооружение.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250712/tramp-2028707469.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, politico