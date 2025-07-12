Рейтинг@Mail.ru
"Готовься лучше": в США набросились на Трампа после слов о России - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:21 12.07.2025 (обновлено: 05:51 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/tramp-2028713632.html
"Готовься лучше": в США набросились на Трампа после слов о России
"Готовься лучше": в США набросились на Трампа после слов о России - РИА Новости, 12.07.2025
"Готовься лучше": в США набросились на Трампа после слов о России
Президент США Дональд Трамп не готов к введению новых антироссийских санкций, несмотря на свою агрессивную риторику и резкие заявления, направленные против... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T04:21:00+03:00
2025-07-12T05:51:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028636912_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa0eb4b01b51bc4fd152b1ad455692b1.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не готов к введению новых антироссийских санкций, несмотря на свою агрессивную риторику и резкие заявления, направленные против Москвы, такое мнение высказал американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Ему (Трампу — Прим. Ред.) стоило бы лучше подготовиться, потому что его экономика сейчас переживает не лучшие времена и сильно пострадает от этих санкций", — сказал он.По словам эксперта, Трамп так и не добился успеха в дипломатии, хотя на него возлагались большие надежды, поэтому очередная попытка устроить эскалацию лишь навредит поиску мирного решения украинского конфликта."Пока мы (Американцы. — Прим. Ред.) думали, Россия сделала себя неуязвимой для санкций, оставив Блюменталя возмущаться, что она наступает нам на пятки", — констатировал Дэвис.В четверг президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.Ранее американский лидер пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".
https://ria.ru/20250712/tramp-2028707469.html
https://ria.ru/20250712/tramp-2028704054.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028636912_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4770308ae75b07f5969422270fc92b12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, дональд трамп
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп
"Готовься лучше": в США набросились на Трампа после слов о России

Подполковник Дэвис: Трамп не готов к введению санкций против России

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов у Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов у Белого дома в Вашингтоне
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не готов к введению новых антироссийских санкций, несмотря на свою агрессивную риторику и резкие заявления, направленные против Москвы, такое мнение высказал американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Ему (Трампу — Прим. Ред.) стоило бы лучше подготовиться, потому что его экономика сейчас переживает не лучшие времена и сильно пострадает от этих санкций", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
"Ясно дал понять": СМИ раскрыли, что Трамп подготовил для Украины
01:36
По словам эксперта, Трамп так и не добился успеха в дипломатии, хотя на него возлагались большие надежды, поэтому очередная попытка устроить эскалацию лишь навредит поиску мирного решения украинского конфликта.
"Пока мы (Американцы. — Прим. Ред.) думали, Россия сделала себя неуязвимой для санкций, оставив Блюменталя возмущаться, что она наступает нам на пятки", — констатировал Дэвис.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.
Ранее американский лидер пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
"Против России": в США анонсировали детали нового заявления Трампа
00:27
 
В миреРоссияСШАМоскваДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала