"Готовься лучше": в США набросились на Трампа после слов о России
Подполковник Дэвис: Трамп не готов к введению санкций против России
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов у Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов у Белого дома в Вашингтоне
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не готов к введению новых антироссийских санкций, несмотря на свою агрессивную риторику и резкие заявления, направленные против Москвы, такое мнение высказал американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Ему (Трампу — Прим. Ред.) стоило бы лучше подготовиться, потому что его экономика сейчас переживает не лучшие времена и сильно пострадает от этих санкций", — сказал он.
По словам эксперта, Трамп так и не добился успеха в дипломатии, хотя на него возлагались большие надежды, поэтому очередная попытка устроить эскалацию лишь навредит поиску мирного решения украинского конфликта.
"Пока мы (Американцы. — Прим. Ред.) думали, Россия сделала себя неуязвимой для санкций, оставив Блюменталя возмущаться, что она наступает нам на пятки", — констатировал Дэвис.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.
Ранее американский лидер пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".