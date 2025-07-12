https://ria.ru/20250712/tramp-2028713632.html

"Готовься лучше": в США набросились на Трампа после слов о России

"Готовься лучше": в США набросились на Трампа после слов о России - РИА Новости, 12.07.2025

"Готовься лучше": в США набросились на Трампа после слов о России

Президент США Дональд Трамп не готов к введению новых антироссийских санкций, несмотря на свою агрессивную риторику и резкие заявления, направленные против... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T04:21:00+03:00

2025-07-12T04:21:00+03:00

2025-07-12T05:51:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не готов к введению новых антироссийских санкций, несмотря на свою агрессивную риторику и резкие заявления, направленные против Москвы, такое мнение высказал американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Ему (Трампу — Прим. Ред.) стоило бы лучше подготовиться, потому что его экономика сейчас переживает не лучшие времена и сильно пострадает от этих санкций", — сказал он.По словам эксперта, Трамп так и не добился успеха в дипломатии, хотя на него возлагались большие надежды, поэтому очередная попытка устроить эскалацию лишь навредит поиску мирного решения украинского конфликта."Пока мы (Американцы. — Прим. Ред.) думали, Россия сделала себя неуязвимой для санкций, оставив Блюменталя возмущаться, что она наступает нам на пятки", — констатировал Дэвис.В четверг президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.Ранее американский лидер пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".

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в мире, россия, сша, москва, дональд трамп