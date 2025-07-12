https://ria.ru/20250712/tramp-2028710044.html

"Деньги поступят": СМИ раскрыли, что Трамп предоставит Украине

"Деньги поступят": СМИ раскрыли, что Трамп предоставит Украине - РИА Новости, 12.07.2025

"Деньги поступят": СМИ раскрыли, что Трамп предоставит Украине

Президент США Дональд Трамп может предоставить Украине пакет помощи на сотни миллионов долларов, сообщает издание Politico со ссылкой на источник. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T02:44:00+03:00

2025-07-12T02:44:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может предоставить Украине пакет помощи на сотни миллионов долларов, сообщает издание Politico со ссылкой на источник."По словам двух людей, знакомых с планом, президент Дональд Трамп рассматривает новый пакет военной помощи для Украины стоимостью в сотни миллионов долларов", — говорится в публикации.По данным газеты, потенциальный пакет помощи подчеркнет внутренние разногласия в администрации американского лидера по вопросу дальнейшей поддержки киевского режима."Деньги поступят из фонда, утвержденного конгрессом в прошлом году при президенте Джо Байдене, который позволяет министерству обороны США изымать оружие из американских военных запасов для Украины", — сообщает издание.Как уточняется, в этом фонде остается еще около 3,8 миллиарда долларов.Телеканал NBC 4 июля сообщил, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением шефа Пентагона Пита Хегсета. Телеканал CNN позднее отметил, что Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер позже заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250712/tramp-2028707469.html

https://ria.ru/20250710/tramp-2028457075.html

https://ria.ru/20250710/plan-2028424113.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, министерство обороны сша, politico