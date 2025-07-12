https://ria.ru/20250712/tramp-2028709880.html

СМИ: сатирик предстанет перед судом после шутки о покушении на Трампа

СМИ: сатирик предстанет перед судом после шутки о покушении на Трампа - РИА Новости, 12.07.2025

СМИ: сатирик предстанет перед судом после шутки о покушении на Трампа

Немецкий сатирик Себастиан Хотц, более известный под именем El Hotzo - Эль Хотцо, предстанет перед судом после неудачной шутки про покушение на президента США... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T02:43:00+03:00

2025-07-12T02:43:00+03:00

2025-07-12T02:43:00+03:00

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пенсильвания

дональд трамп

илон маск

вольфганг кубики

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Немецкий сатирик Себастиан Хотц, более известный под именем El Hotzo - Эль Хотцо, предстанет перед судом после неудачной шутки про покушение на президента США Дональда Трампа, сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на уголовный суд берлинского района Тиргартен. "Когда Себастиан Хотц, более известный как интернет-сатирик Эль Хотцо, прошлым летом пошутил про попытку покушения на убийство Дональда Трампа, многие сочли это не особо забавным. То, что теперь, практически через год, 23 июля, из-за этого твита он должен предстать перед судом в качестве обвиняемого - неожиданно запоздалая изюминка (той шутки - ред.), которую и в этот раз не все считают ходят смешной", - говорится в публикации со ссылкой на заявление суда для газеты в ответ на запрос. Как объясняет издание, речь идет о прошлогодних публикациях сатирика в соцсети X - одна из них обыгрывала покушение на Трампа и его ранение в ухо, а в другой он прямо написал, что считает прекрасным, когда "умирают фашисты". Оба поста он вскоре удалил, однако Хотц привлек внимание американского миллиардера и владельца соцсети Илона Маска, а также бывшего вице-спикера бундестага Вольфганга Кубики. Теперь прокуратура Берлина обвиняет сатирика в одобрении уголовно наказуемых деяний. Сам сатирик комментировать ситуацию до вынесения вердикта отказывается. Попытки покушения на Трампа совершались дважды. Первая из них произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Вторая попытка произошла 15 сентября того же года у гольф-клуба Трампа во Флориде. Подозреваемый в покушении Райан Уэсли Раут считается одержимым конфликтом на Украине, ВСУ подтвердили, что он неоднократно пытался присоединиться к их рядам.

https://ria.ru/20250711/tramp-2028666374.html

https://ria.ru/20250710/sluzhba-2028263125.html

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в мире, сша, берлин (город), пенсильвания, дональд трамп, илон маск, вольфганг кубики, вооруженные силы украины