https://ria.ru/20250712/tramp-2028707469.html

"Ясно дал понять": СМИ раскрыли, что Трамп подготовил для Украины

"Ясно дал понять": СМИ раскрыли, что Трамп подготовил для Украины - РИА Новости, 12.07.2025

"Ясно дал понять": СМИ раскрыли, что Трамп подготовил для Украины

Президент США Дональд Трамп дал понять Украине, что любое мирное соглашение с Россией будет включать потерю территорий на востоке страны, пишет британская... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T01:36:00+03:00

2025-07-12T01:36:00+03:00

2025-07-12T01:36:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028509301_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_e72b3d517d83f7aba9d9ef9b00343054.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал понять Украине, что любое мирное соглашение с Россией будет включать потерю территорий на востоке страны, пишет британская газета The Telegraph."В настоящее время Россия стремительно продвигается в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, и Белый дом ясно дал понять (Украине. — Прим. Ред.), что мирное соглашение, достигнутое при посредничестве Трампа, с большой вероятностью будет включать передачу этих территорий Кремлю", — говорится в материале.Как утверждает издание, европейские лидеры обеспокоены тем, что президент США может попытаться добиться такой сделки без согласия Украины, не обращая внимание на возражения в Брюсселе и Киеве."Проще говоря, за последние три года Украину подводили союзники, и весьма серьезно", — отмечает издание.В апреле президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности.По мнению российского лидера, ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.

https://ria.ru/20250712/tramp-2028704054.html

https://ria.ru/20250711/tramp-2028701900.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин