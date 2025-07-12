https://ria.ru/20250712/tramp-2028704054.html

"Против России": в США анонсировали детали нового заявления Трампа

"Против России": в США анонсировали детали нового заявления Трампа - РИА Новости, 12.07.2025

"Против России": в США анонсировали детали нового заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп может заявить о введении новых антироссийских санкций в понедельник 14 июля, такое мнение выразил аналитик Грэг Салливан в эфире... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T00:27:00+03:00

2025-07-12T00:27:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может заявить о введении новых антироссийских санкций в понедельник 14 июля, такое мнение выразил аналитик Грэг Салливан в эфире телеканала Bloomberg TV."То, что мы сможем услышать от Трампа, станет продолжением его риторики или даже будет означать введение санкций против России", — сказал он.По словам аналитика, Трамп ранее очень неохотно высказывался в пользу введения новых антироссийских санкций, однако сейчас под давлением конгресса он вынужден подчиняться и вести более агрессивную политику."Мы не знаем, что он (Трамп. — Прим. Ред.) решил сейчас, поэтому нам стоит дождаться понедельника", — подытожил Салливан.В четверг президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.Ранее американский лидер пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".

https://ria.ru/20250711/tramp-2028702949.html

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