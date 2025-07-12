https://ria.ru/20250712/tekhas-2028715248.html

Россияне не обращались в консульство из-за наводнения в Техасе

Россияне не обращались в консульство из-за наводнения в Техасе - РИА Новости, 12.07.2025

Россияне не обращались в консульство из-за наводнения в Техасе

Россияне не обращались в консульский отдел посольства РФ из пострадавшего от наводнения Техаса, сообщили РИА Новости в диппредставительстве РФ в Вашингтоне. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T05:08:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Россияне не обращались в консульский отдел посольства РФ из пострадавшего от наводнения Техаса, сообщили РИА Новости в диппредставительстве РФ в Вашингтоне. "Обращений из пострадавшего региона Техаса в консульский отдел посольства от россиян не поступало", - сообщили в дипмиссии. Ранее в генконсульстве в Хьюстоне также РИА Новости сообщали, что россияне не обращались к дипломатам за помощью. Президент США Дональд Трамп, который в пятницу посетил регион? рассказал, что ранним утром 4 июля уровень воды в одной из рек поднялся почти на 10 метров за 45 минут, жители прибрежных районов оказались застигнутыми врасплох. По последним данным, от наводнения погибли 119 человек, более 170 числятся пропавшими без вести.

https://ria.ru/20250712/vlasti-2028707291.html

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в мире, техас, россия, дональд трамп