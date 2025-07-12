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Россияне не обращались в консульство из-за наводнения в Техасе - РИА Новости, 12.07.2025
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05:08 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/tekhas-2028715248.html
Россияне не обращались в консульство из-за наводнения в Техасе
Россияне не обращались в консульство из-за наводнения в Техасе - РИА Новости, 12.07.2025
Россияне не обращались в консульство из-за наводнения в Техасе
Россияне не обращались в консульский отдел посольства РФ из пострадавшего от наводнения Техаса, сообщили РИА Новости в диппредставительстве РФ в Вашингтоне. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T05:08:00+03:00
2025-07-12T05:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Россияне не обращались в консульский отдел посольства РФ из пострадавшего от наводнения Техаса, сообщили РИА Новости в диппредставительстве РФ в Вашингтоне. "Обращений из пострадавшего региона Техаса в консульский отдел посольства от россиян не поступало", - сообщили в дипмиссии. Ранее в генконсульстве в Хьюстоне также РИА Новости сообщали, что россияне не обращались к дипломатам за помощью. Президент США Дональд Трамп, который в пятницу посетил регион? рассказал, что ранним утром 4 июля уровень воды в одной из рек поднялся почти на 10 метров за 45 минут, жители прибрежных районов оказались застигнутыми врасплох. По последним данным, от наводнения погибли 119 человек, более 170 числятся пропавшими без вести.
https://ria.ru/20250712/vlasti-2028707291.html
https://ria.ru/20250712/vody-2028713947.html
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в мире, техас, россия, дональд трамп
В мире, Техас, Россия, Дональд Трамп
Россияне не обращались в консульство из-за наводнения в Техасе

Посольство: россияне не обращались в консульство из-за наводнения в Техасе

© AP Photo / Eli HartmanПоследствия наводнения в штате Техас
Последствия наводнения в штате Техас - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Eli Hartman
Последствия наводнения в штате Техас. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Россияне не обращались в консульский отдел посольства РФ из пострадавшего от наводнения Техаса, сообщили РИА Новости в диппредставительстве РФ в Вашингтоне.
"Обращений из пострадавшего региона Техаса в консульский отдел посольства от россиян не поступало", - сообщили в дипмиссии.
Американский флаг в пострадавшем от наводнения Керрвилле, штат Техас - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
СМИ: власти затопленного округа в Техасе не активировали систему оповещения
01:30
Ранее в генконсульстве в Хьюстоне также РИА Новости сообщали, что россияне не обращались к дипломатам за помощью.
Президент США Дональд Трамп, который в пятницу посетил регион? рассказал, что ранним утром 4 июля уровень воды в одной из рек поднялся почти на 10 метров за 45 минут, жители прибрежных районов оказались застигнутыми врасплох. По последним данным, от наводнения погибли 119 человек, более 170 числятся пропавшими без вести.
Последствия наводнения в штате Техас - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
СМИ: загрязненные воды после наводнения в Техасе представляют угрозу
04:29
 
В миреТехасРоссияДональд Трамп
 
 
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