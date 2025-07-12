https://ria.ru/20250712/svo-2028795798.html

Звезду Героя России Павла Белова, погибшего на СВО, вручили его брату

Звезду Героя России Павла Белова, погибшего на СВО, вручили его брату - РИА Новости, 12.07.2025

Звезду Героя России Павла Белова, погибшего на СВО, вручили его брату

Брату бойца СВО Павла Белова, которому посмертно присвоено звание Героя России, в Иркутске вручили медаль "Золотая Звезда", вместе с родными в церемонии... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T19:13:00+03:00

2025-07-12T19:13:00+03:00

2025-07-12T19:13:00+03:00

россия

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игорь кобзев

сергей чемезов

сергей михайлов

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ИРКУТСК, 12 июл - РИА Новости. Брату бойца СВО Павла Белова, которому посмертно присвоено звание Героя России, в Иркутске вручили медаль "Золотая Звезда", вместе с родными в церемонии награждения приняли участие глава "Ростеха" Сергей Чемезов и губернатор Приангарья Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. "Указом президента Российской Федерации от 21 мая 2025 года звание Героя России посмертно присвоено иркутянину, рядовому Павлу Анатольевичу Белову. Знак особого отличия – медаль "Золотая Звезда" и грамоту о присвоении звания начальник Иркутского территориального гарнизона, генерал-майор Сергей Михайлов передал брату Героя Борису Анатольевичу. Вместе с родными и близкими Павла Белова в церемонии приняли участие генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев", - говорится в сообщении. Во время вручения награды Кобзев отметил, что уроженцы Иркутской области с честью исполняют свой воинский долг по обеспечению национальной безопасности и суверенитета России. Они защищают мирное население Донецкой и Луганской Народных Республик от агрессии украинских нацистов. В ходе специальной военной операции звания Героя России удостоены уже семеро жителей Иркутской области. Пятеро из них – посмертно. Белов погиб 21 февраля 2025 года. Во время наступления на Двуреченском плацдарме группа рядового Белова, находясь под непрерывным минометно-артиллерийским огнем и сбросами с беспилотных летательных аппаратов противника, четверо суток удерживала позиции, отражая контратаки противника. Рядовой Белов возглавил атаку штурмовой группы на ангар, занимаемый превосходящими силами противника, и под огнем преодолел более 500 метров. Выполняя команды командира отряда по радиосвязи, стреляя на ходу и забрасывая гранатами помещения ангара, он уничтожил двух иностранных наемников. Штурмовая группа вытеснила противника с позиций и освободила заблокированного бойца дружественного подразделения. Во время боя штурмовики подверглись удару дронами и кассетными боеприпасами, в результате Павел Анатольевич получил ранение. Но несмотря на это он в течение суток продолжал сковывать действия противника огнем без возможности пополнения боевого комплекта. Рядовой уничтожил три гексокоптера типа "Баба-Яга" и два дрона MAVIC. Прикрывая последующий отход штурмовой группы, Белов получил второе тяжелое ранение, но благодаря решительным действиям бойцы штурмовой группы вышли из-под огня противника без потерь. В ходе эвакуации боец получил третье ранение, несовместимое с жизнью. Белов родился в Иркутске, окончил школу № 31. В 2015 году отправился служить по контракту в ополчении ДНР, служил в батальоне "Восток" до 2017 года. В 2022 году вновь отправился на Украину в составе частной военной компании. С 2023 года служил в отряде "Барс-9". За время службы был награжден медалями "За отвагу", "Участнику специальной военной операции", медалью ЛНР "За заслуги". Принимая "Золотую Звезду" Борис Белов выразил благодарность губернатору региона, госкорпорации "Ростех" в лице Чемезова, холдингу "Сибер" и "РТ-Охране" за помощь российским военнослужащим. В настоящее время около 2 тысяч жителей Иркутской области награждены государственными наградами за героизм и мужество, проявленные в ходе специальной военной операции. Среди них семеро – Герои России: иркутянин Эдуард Дьяконов, уроженец Нижнеудинского района Николай Кондратенко, житель Бодайбо Ашир Бердыев, житель Иркутска Александр Васильев, уроженец Тулунского района Владислав Ващелин, Сергей Степанов из Нукутского района и иркутянин Павел Белов.

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россия, иркутская область, иркутск, игорь кобзев, сергей чемезов, сергей михайлов