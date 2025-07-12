https://ria.ru/20250712/svo-2028795798.html
Звезду Героя России Павла Белова, погибшего на СВО, вручили его брату
Звезду Героя России Павла Белова, погибшего на СВО, вручили его брату - РИА Новости, 12.07.2025
Звезду Героя России Павла Белова, погибшего на СВО, вручили его брату
Брату бойца СВО Павла Белова, которому посмертно присвоено звание Героя России, в Иркутске вручили медаль "Золотая Звезда", вместе с родными в церемонии... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T19:13:00+03:00
2025-07-12T19:13:00+03:00
2025-07-12T19:13:00+03:00
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иркутская область
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сергей чемезов
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ИРКУТСК, 12 июл - РИА Новости. Брату бойца СВО Павла Белова, которому посмертно присвоено звание Героя России, в Иркутске вручили медаль "Золотая Звезда", вместе с родными в церемонии награждения приняли участие глава "Ростеха" Сергей Чемезов и губернатор Приангарья Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. "Указом президента Российской Федерации от 21 мая 2025 года звание Героя России посмертно присвоено иркутянину, рядовому Павлу Анатольевичу Белову. Знак особого отличия – медаль "Золотая Звезда" и грамоту о присвоении звания начальник Иркутского территориального гарнизона, генерал-майор Сергей Михайлов передал брату Героя Борису Анатольевичу. Вместе с родными и близкими Павла Белова в церемонии приняли участие генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев", - говорится в сообщении. Во время вручения награды Кобзев отметил, что уроженцы Иркутской области с честью исполняют свой воинский долг по обеспечению национальной безопасности и суверенитета России. Они защищают мирное население Донецкой и Луганской Народных Республик от агрессии украинских нацистов. В ходе специальной военной операции звания Героя России удостоены уже семеро жителей Иркутской области. Пятеро из них – посмертно. Белов погиб 21 февраля 2025 года. Во время наступления на Двуреченском плацдарме группа рядового Белова, находясь под непрерывным минометно-артиллерийским огнем и сбросами с беспилотных летательных аппаратов противника, четверо суток удерживала позиции, отражая контратаки противника. Рядовой Белов возглавил атаку штурмовой группы на ангар, занимаемый превосходящими силами противника, и под огнем преодолел более 500 метров. Выполняя команды командира отряда по радиосвязи, стреляя на ходу и забрасывая гранатами помещения ангара, он уничтожил двух иностранных наемников. Штурмовая группа вытеснила противника с позиций и освободила заблокированного бойца дружественного подразделения. Во время боя штурмовики подверглись удару дронами и кассетными боеприпасами, в результате Павел Анатольевич получил ранение. Но несмотря на это он в течение суток продолжал сковывать действия противника огнем без возможности пополнения боевого комплекта. Рядовой уничтожил три гексокоптера типа "Баба-Яга" и два дрона MAVIC. Прикрывая последующий отход штурмовой группы, Белов получил второе тяжелое ранение, но благодаря решительным действиям бойцы штурмовой группы вышли из-под огня противника без потерь. В ходе эвакуации боец получил третье ранение, несовместимое с жизнью. Белов родился в Иркутске, окончил школу № 31. В 2015 году отправился служить по контракту в ополчении ДНР, служил в батальоне "Восток" до 2017 года. В 2022 году вновь отправился на Украину в составе частной военной компании. С 2023 года служил в отряде "Барс-9". За время службы был награжден медалями "За отвагу", "Участнику специальной военной операции", медалью ЛНР "За заслуги". Принимая "Золотую Звезду" Борис Белов выразил благодарность губернатору региона, госкорпорации "Ростех" в лице Чемезова, холдингу "Сибер" и "РТ-Охране" за помощь российским военнослужащим. В настоящее время около 2 тысяч жителей Иркутской области награждены государственными наградами за героизм и мужество, проявленные в ходе специальной военной операции. Среди них семеро – Герои России: иркутянин Эдуард Дьяконов, уроженец Нижнеудинского района Николай Кондратенко, житель Бодайбо Ашир Бердыев, житель Иркутска Александр Васильев, уроженец Тулунского района Владислав Ващелин, Сергей Степанов из Нукутского района и иркутянин Павел Белов.
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россия, иркутская область, иркутск, игорь кобзев, сергей чемезов, сергей михайлов
Россия, Иркутская область, Иркутск, Игорь Кобзев, Сергей Чемезов, Сергей Михайлов
Звезду Героя России Павла Белова, погибшего на СВО, вручили его брату
Звезду Героя России Павла Белова, погибшего на СВО, в Иркутске вручили его брату
ИРКУТСК, 12 июл - РИА Новости. Брату бойца СВО Павла Белова, которому посмертно присвоено звание Героя России, в Иркутске вручили медаль "Золотая Звезда", вместе с родными в церемонии награждения приняли участие глава "Ростеха" Сергей Чемезов и губернатор Приангарья Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"Указом президента Российской Федерации от 21 мая 2025 года звание Героя России
посмертно присвоено иркутянину, рядовому Павлу Анатольевичу Белову. Знак особого отличия – медаль "Золотая Звезда" и грамоту о присвоении звания начальник Иркутского территориального гарнизона, генерал-майор Сергей Михайлов
передал брату Героя Борису Анатольевичу. Вместе с родными и близкими Павла Белова в церемонии приняли участие генеральный директор госкорпорации "Ростех
" Сергей Чемезов
и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
", - говорится в сообщении.
Во время вручения награды Кобзев отметил, что уроженцы Иркутской области с честью исполняют свой воинский долг по обеспечению национальной безопасности и суверенитета России. Они защищают мирное население Донецкой и Луганской Народных Республик
от агрессии украинских нацистов. В ходе специальной военной операции звания Героя России удостоены уже семеро жителей Иркутской области. Пятеро из них – посмертно.
Белов погиб 21 февраля 2025 года. Во время наступления на Двуреченском плацдарме группа рядового Белова, находясь под непрерывным минометно-артиллерийским огнем и сбросами с беспилотных летательных аппаратов противника, четверо суток удерживала позиции, отражая контратаки противника.
Рядовой Белов возглавил атаку штурмовой группы на ангар, занимаемый превосходящими силами противника, и под огнем преодолел более 500 метров. Выполняя команды командира отряда по радиосвязи, стреляя на ходу и забрасывая гранатами помещения ангара, он уничтожил двух иностранных наемников. Штурмовая группа вытеснила противника с позиций и освободила заблокированного бойца дружественного подразделения. Во время боя штурмовики подверглись удару дронами и кассетными боеприпасами, в результате Павел Анатольевич получил ранение. Но несмотря на это он в течение суток продолжал сковывать действия противника огнем без возможности пополнения боевого комплекта. Рядовой уничтожил три гексокоптера типа "Баба-Яга" и два дрона MAVIC.
Прикрывая последующий отход штурмовой группы, Белов получил второе тяжелое ранение, но благодаря решительным действиям бойцы штурмовой группы вышли из-под огня противника без потерь. В ходе эвакуации боец получил третье ранение, несовместимое с жизнью.
Белов родился в Иркутске
, окончил школу № 31. В 2015 году отправился служить по контракту в ополчении ДНР
, служил в батальоне "Восток" до 2017 года. В 2022 году вновь отправился на Украину
в составе частной военной компании. С 2023 года служил в отряде "Барс-9".
За время службы был награжден медалями "За отвагу", "Участнику специальной военной операции", медалью ЛНР "За заслуги".
Принимая "Золотую Звезду" Борис Белов выразил благодарность губернатору региона, госкорпорации "Ростех" в лице Чемезова, холдингу "Сибер" и "РТ-Охране" за помощь российским военнослужащим.
В настоящее время около 2 тысяч жителей Иркутской области награждены государственными наградами за героизм и мужество, проявленные в ходе специальной военной операции. Среди них семеро – Герои России: иркутянин Эдуард Дьяконов, уроженец Нижнеудинского района Николай Кондратенко
, житель Бодайбо
Ашир Бердыев, житель Иркутска Александр Васильев
, уроженец Тулунского района Владислав Ващелин, Сергей Степанов из Нукутского района и иркутянин Павел Белов.