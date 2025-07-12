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При опрокидывании судна на Волге в Самарской области погиб один человек - РИА Новости, 12.07.2025
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16:51 12.07.2025 (обновлено: 16:55 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/sudno-2028773733.html
При опрокидывании судна на Волге в Самарской области погиб один человек
При опрокидывании судна на Волге в Самарской области погиб один человек - РИА Новости, 12.07.2025
При опрокидывании судна на Волге в Самарской области погиб один человек
Пять человек спасли из затонувшего судна под Самарой, одна женщина погибла, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по Самарской области. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T16:51:00+03:00
2025-07-12T16:55:00+03:00
происшествия
самарская область
самара
волга
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 12 июл - РИА Новости. Пять человек спасли из затонувшего судна под Самарой, одна женщина погибла, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по Самарской области.Ранее в региональном ГУМЧС России сообщали, что в 13.40 мск получили данные об опрокидывании самодельного плавучего дома на Волге в Красноглинском районе Самары. Изначально сообщалось, что в плавучем доме находились четыре человека. Поисково-спасательная служба региона спасла трех человек, поиски еще одного продолжались.Позже в региональном главке МЧС уточнили, что опрокинулось маломерное судно - винтовой буксир. По обновленным данным, на судне находились шесть человек."Спасателями поисково-спасательной службы Самарской области проведены работы по спасению пяти человек, погибла 34-летняя женщина", - говорится в сообщении областного ГУМЧС России.В Приволжской транспортной прокуратуре сообщали РИА Новости, что судно опрокинулось из-за сильного ветра и затонуло. Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности судовождения, при наличии оснований примет меры реагирования.
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происшествия, самарская область, самара, волга, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самарская область, Самара, Волга, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При опрокидывании судна на Волге в Самарской области погиб один человек

МЧС: 5 человек спасены, один погиб в результате ЧП с судном на Волге под Самарой

© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области Спасателями поисково-спасательной службы Самарской области на месте опрокидывания маломерного судна на Волге под Самарой
Спасателями поисково-спасательной службы Самарской области на месте опрокидывания маломерного судна на Волге под Самарой - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области
Спасателями поисково-спасательной службы Самарской области на месте опрокидывания маломерного судна на Волге под Самарой
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САМАРА, 12 июл - РИА Новости. Пять человек спасли из затонувшего судна под Самарой, одна женщина погибла, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по Самарской области.
Ранее в региональном ГУМЧС России сообщали, что в 13.40 мск получили данные об опрокидывании самодельного плавучего дома на Волге в Красноглинском районе Самары. Изначально сообщалось, что в плавучем доме находились четыре человека. Поисково-спасательная служба региона спасла трех человек, поиски еще одного продолжались.
Позже в региональном главке МЧС уточнили, что опрокинулось маломерное судно - винтовой буксир. По обновленным данным, на судне находились шесть человек.
«
"Спасателями поисково-спасательной службы Самарской области проведены работы по спасению пяти человек, погибла 34-летняя женщина", - говорится в сообщении областного ГУМЧС России.
В Приволжской транспортной прокуратуре сообщали РИА Новости, что судно опрокинулось из-за сильного ветра и затонуло. Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности судовождения, при наличии оснований примет меры реагирования.
Оперативные службы - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
На Волге под Самарой опрокинулся самодельный плавучий дом
Вчера, 14:10
 
ПроисшествияСамарская областьСамараВолгаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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