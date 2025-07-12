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При опрокидывании судна на Волге в Самарской области погиб один человек

При опрокидывании судна на Волге в Самарской области погиб один человек - РИА Новости, 12.07.2025

При опрокидывании судна на Волге в Самарской области погиб один человек

Пять человек спасли из затонувшего судна под Самарой, одна женщина погибла, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по Самарской области. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T16:51:00+03:00

2025-07-12T16:51:00+03:00

2025-07-12T16:55:00+03:00

происшествия

самарская область

самара

волга

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 12 июл - РИА Новости. Пять человек спасли из затонувшего судна под Самарой, одна женщина погибла, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по Самарской области.Ранее в региональном ГУМЧС России сообщали, что в 13.40 мск получили данные об опрокидывании самодельного плавучего дома на Волге в Красноглинском районе Самары. Изначально сообщалось, что в плавучем доме находились четыре человека. Поисково-спасательная служба региона спасла трех человек, поиски еще одного продолжались.Позже в региональном главке МЧС уточнили, что опрокинулось маломерное судно - винтовой буксир. По обновленным данным, на судне находились шесть человек."Спасателями поисково-спасательной службы Самарской области проведены работы по спасению пяти человек, погибла 34-летняя женщина", - говорится в сообщении областного ГУМЧС России.В Приволжской транспортной прокуратуре сообщали РИА Новости, что судно опрокинулось из-за сильного ветра и затонуло. Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности судовождения, при наличии оснований примет меры реагирования.

https://ria.ru/20250712/dom-2028749462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, самарская область, самара, волга, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)