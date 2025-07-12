При опрокидывании судна на Волге в Самарской области погиб один человек
МЧС: 5 человек спасены, один погиб в результате ЧП с судном на Волге под Самарой
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области Спасателями поисково-спасательной службы Самарской области на месте опрокидывания маломерного судна на Волге под Самарой
Спасателями поисково-спасательной службы Самарской области на месте опрокидывания маломерного судна на Волге под Самарой
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САМАРА, 12 июл - РИА Новости. Пять человек спасли из затонувшего судна под Самарой, одна женщина погибла, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по Самарской области.
Ранее в региональном ГУМЧС России сообщали, что в 13.40 мск получили данные об опрокидывании самодельного плавучего дома на Волге в Красноглинском районе Самары. Изначально сообщалось, что в плавучем доме находились четыре человека. Поисково-спасательная служба региона спасла трех человек, поиски еще одного продолжались.
Позже в региональном главке МЧС уточнили, что опрокинулось маломерное судно - винтовой буксир. По обновленным данным, на судне находились шесть человек.
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"Спасателями поисково-спасательной службы Самарской области проведены работы по спасению пяти человек, погибла 34-летняя женщина", - говорится в сообщении областного ГУМЧС России.
В Приволжской транспортной прокуратуре сообщали РИА Новости, что судно опрокинулось из-за сильного ветра и затонуло. Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности судовождения, при наличии оснований примет меры реагирования.