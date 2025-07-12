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Трамп постепенно теряет своих наиболее верных союзников, заявил Пушков
Трамп постепенно теряет своих наиболее верных союзников, заявил Пушков - РИА Новости, 12.07.2025
Трамп постепенно теряет своих наиболее верных союзников, заявил Пушков
Сторонники президента США Дональда Трампа критикуют его за поддержку американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов),... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T13:24:00+03:00
2025-07-12T13:24:00+03:00
2025-07-12T13:24:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Сторонники президента США Дональда Трампа критикуют его за поддержку американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), главу Белого дома уже затягивает "вашингтонское болото", написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков. "В протрамповском консервативном движении MAGA, сыгравшем ключевую роль в избрании Трампа президентом, крайне недовольны тем, что Трамп поддерживает Грэма как кандидата на выборах в сенат в 2026 году от Северной Каролины. В движении MAGA справедливо называют Грэма поджигателем войны и подчеркивают, что он регулярно занимал сторону демократов, как по вопросам нелегальной миграции, так и зарубежных войн", - отметил Пушков. По его мнению, Трамп постепенно теряет своих наиболее верных союзников. Как прогнозирует американский профессор Джон Миршаймер, закончится это тем, что Трамп станет "вторым Байденом", написал законодатель. "Добавим, что его уже затягивает "вашингтонское болото". Он в нем еще не по горло, но ноги уже вязнут в облепившей их жиже", - считает Пушков.
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в мире, сша, россия, северная каролина, алексей пушков, дональд трамп, джон миршаймер
В мире, США, Россия, Северная Каролина, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Джон Миршаймер
Трамп постепенно теряет своих наиболее верных союзников, заявил Пушков
Пушков: сторонники Трампа критикуют его за поддержку сенатора Грэма