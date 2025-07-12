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Степашин назвал объединение Германии ошибкой СССР - РИА Новости, 12.07.2025
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13:23 12.07.2025 (обновлено: 13:24 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/stepashin-2028745455.html
Степашин назвал объединение Германии ошибкой СССР
Степашин назвал объединение Германии ошибкой СССР - РИА Новости, 12.07.2025
Степашин назвал объединение Германии ошибкой СССР
Бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал объединение Германии в одностороннем порядке грубейшей ошибкой СССР. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T13:23:00+03:00
2025-07-12T13:24:00+03:00
в мире
германия
ссср
кельн
сергей степашин
гельмут коль
михаил горбачев
нато
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал объединение Германии в одностороннем порядке грубейшей ошибкой СССР. Договор между ФРГ и ГДР об установлении единства Германии вступил в силу 3 октября 1990 года: с 00 часов этого дня ГДР прекратила свое существование как государство, Западный Берлин – как самостоятельная политическая единица с особым международным статусом. "Я считаю, что наша грубейшая была ошибка — это одностороннее решение объединения Германии. Торопиться не надо было. Кстати, тоже международное право - никакого референдума не проводилось. Сломали стену и поглотили Восточную Германию. А товарищ (президент СССР Михаил - ред.) Горбачев получил Нобелевскую премию", - сказал он в интервью РИА Новости. По мнению Степашина, нужно было торговаться. Он вспомнил свою встречу с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем и то, как Коль рассказывал, что не поверил и был удивлен тому, как легко согласился Горбачев на объединение Германии. "Подмахнули. А потом еще немцам оказались должны. Я летал в Кёльн на "большую восьмерку", когда я был премьер-министром. Мы тогда договорились о списании 32 миллиардов долларов долгов. Мы еще немцам оказались должны, отдав все", - добавил Степашин. Вопрос о судьбе Германии, ее государственном устройстве и послевоенных границах являлся предметом обсуждения на встречах представителей ведущих стран-участниц антигитлеровской коалиции (СССР, Великобритании и США) в годы Второй мировой войны, в том числе на Тегеранской конференции 1943 года и Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года. После капитуляции Германии их позиция была окончательно согласована на Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года и изложена в принятых на ней документах. Державы-победительницы договорились рассматривать Германию как единое экономическое и политическое целое, провести ее демилитаризацию, денацификацию, демократизацию и декартелизацию. Восточная граница Германии устанавливалась по рекам Одер и Западный Нейсе. В условиях "холодной войны" нарастание противоречий между СССР и западными союзниками, отход последних от выполнения ранее принятых решений по Германии и отказ от проведения совместного с СССР курса в германских делах привели к образованию в мае 1949 года на базе американской, британской и французской зон оккупации Федеративной Республики Германия и, в качестве ответного шага, к созданию на базе Советской зоны оккупации Германии в октябре 1949 года Германской Демократической Республики. Достигнутые между президентом СССР Михаилом Горбачевым и канцлером ФРГ Гельмутом Колем договоренности в июне 1990 года в Москве и на Северном Кавказе, открыли путь к завершению переговоров "шестерки". Президент СССР дал согласие на членство объединенной Германии в Североатлантическом альянсе и на размещение на территории бывшей ГДР сил бундесвера, не интегрированных в НАТО. Делегация ФРГ добилась также согласия советского руководства на полный государственный суверенитет объединенной Германии. Германская сторона обязалась не размещать иностранные войска НАТО, а также ядерное оружие и средства его доставки на территории бывшей ГДР и ограничить свои вооруженные силы 370 тысячами человек. Одновременно ФРГ обещала оказать финансовую помощь в выводе советских войск с территории Германии.
https://ria.ru/20240831/rvio-1969613781.html
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в мире, германия, ссср, кельн, сергей степашин, гельмут коль, михаил горбачев, нато
В мире, Германия, СССР, Кельн, Сергей Степашин, Гельмут Коль, Михаил Горбачев, НАТО
Степашин назвал объединение Германии ошибкой СССР

Степашин назвал объединение Германии в одностороннем порядке грубой ошибкой СССР

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сергей Степашин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал объединение Германии в одностороннем порядке грубейшей ошибкой СССР.
Договор между ФРГ и ГДР об установлении единства Германии вступил в силу 3 октября 1990 года: с 00 часов этого дня ГДР прекратила свое существование как государство, Западный Берлин – как самостоятельная политическая единица с особым международным статусом.
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"Я считаю, что наша грубейшая была ошибка — это одностороннее решение объединения Германии. Торопиться не надо было. Кстати, тоже международное право - никакого референдума не проводилось. Сломали стену и поглотили Восточную Германию. А товарищ (президент СССР Михаил - ред.) Горбачев получил Нобелевскую премию", - сказал он в интервью РИА Новости.
По мнению Степашина, нужно было торговаться. Он вспомнил свою встречу с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем и то, как Коль рассказывал, что не поверил и был удивлен тому, как легко согласился Горбачев на объединение Германии.
"Подмахнули. А потом еще немцам оказались должны. Я летал в Кёльн на "большую восьмерку", когда я был премьер-министром. Мы тогда договорились о списании 32 миллиардов долларов долгов. Мы еще немцам оказались должны, отдав все", - добавил Степашин.
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Вопрос о судьбе Германии, ее государственном устройстве и послевоенных границах являлся предметом обсуждения на встречах представителей ведущих стран-участниц антигитлеровской коалиции (СССР, Великобритании и США) в годы Второй мировой войны, в том числе на Тегеранской конференции 1943 года и Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года. После капитуляции Германии их позиция была окончательно согласована на Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года и изложена в принятых на ней документах.
Державы-победительницы договорились рассматривать Германию как единое экономическое и политическое целое, провести ее демилитаризацию, денацификацию, демократизацию и декартелизацию. Восточная граница Германии устанавливалась по рекам Одер и Западный Нейсе.
В условиях "холодной войны" нарастание противоречий между СССР и западными союзниками, отход последних от выполнения ранее принятых решений по Германии и отказ от проведения совместного с СССР курса в германских делах привели к образованию в мае 1949 года на базе американской, британской и французской зон оккупации Федеративной Республики Германия и, в качестве ответного шага, к созданию на базе Советской зоны оккупации Германии в октябре 1949 года Германской Демократической Республики.
Достигнутые между президентом СССР Михаилом Горбачевым и канцлером ФРГ Гельмутом Колем договоренности в июне 1990 года в Москве и на Северном Кавказе, открыли путь к завершению переговоров "шестерки". Президент СССР дал согласие на членство объединенной Германии в Североатлантическом альянсе и на размещение на территории бывшей ГДР сил бундесвера, не интегрированных в НАТО. Делегация ФРГ добилась также согласия советского руководства на полный государственный суверенитет объединенной Германии. Германская сторона обязалась не размещать иностранные войска НАТО, а также ядерное оружие и средства его доставки на территории бывшей ГДР и ограничить свои вооруженные силы 370 тысячами человек. Одновременно ФРГ обещала оказать финансовую помощь в выводе советских войск с территории Германии.
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