https://ria.ru/20250712/stepashin-2028745455.html

Степашин назвал объединение Германии ошибкой СССР

Степашин назвал объединение Германии ошибкой СССР - РИА Новости, 12.07.2025

Степашин назвал объединение Германии ошибкой СССР

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал объединение Германии в одностороннем порядке грубейшей ошибкой СССР. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T13:23:00+03:00

2025-07-12T13:23:00+03:00

2025-07-12T13:24:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал объединение Германии в одностороннем порядке грубейшей ошибкой СССР. Договор между ФРГ и ГДР об установлении единства Германии вступил в силу 3 октября 1990 года: с 00 часов этого дня ГДР прекратила свое существование как государство, Западный Берлин – как самостоятельная политическая единица с особым международным статусом. "Я считаю, что наша грубейшая была ошибка — это одностороннее решение объединения Германии. Торопиться не надо было. Кстати, тоже международное право - никакого референдума не проводилось. Сломали стену и поглотили Восточную Германию. А товарищ (президент СССР Михаил - ред.) Горбачев получил Нобелевскую премию", - сказал он в интервью РИА Новости. По мнению Степашина, нужно было торговаться. Он вспомнил свою встречу с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем и то, как Коль рассказывал, что не поверил и был удивлен тому, как легко согласился Горбачев на объединение Германии. "Подмахнули. А потом еще немцам оказались должны. Я летал в Кёльн на "большую восьмерку", когда я был премьер-министром. Мы тогда договорились о списании 32 миллиардов долларов долгов. Мы еще немцам оказались должны, отдав все", - добавил Степашин. Вопрос о судьбе Германии, ее государственном устройстве и послевоенных границах являлся предметом обсуждения на встречах представителей ведущих стран-участниц антигитлеровской коалиции (СССР, Великобритании и США) в годы Второй мировой войны, в том числе на Тегеранской конференции 1943 года и Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года. После капитуляции Германии их позиция была окончательно согласована на Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года и изложена в принятых на ней документах. Державы-победительницы договорились рассматривать Германию как единое экономическое и политическое целое, провести ее демилитаризацию, денацификацию, демократизацию и декартелизацию. Восточная граница Германии устанавливалась по рекам Одер и Западный Нейсе. В условиях "холодной войны" нарастание противоречий между СССР и западными союзниками, отход последних от выполнения ранее принятых решений по Германии и отказ от проведения совместного с СССР курса в германских делах привели к образованию в мае 1949 года на базе американской, британской и французской зон оккупации Федеративной Республики Германия и, в качестве ответного шага, к созданию на базе Советской зоны оккупации Германии в октябре 1949 года Германской Демократической Республики. Достигнутые между президентом СССР Михаилом Горбачевым и канцлером ФРГ Гельмутом Колем договоренности в июне 1990 года в Москве и на Северном Кавказе, открыли путь к завершению переговоров "шестерки". Президент СССР дал согласие на членство объединенной Германии в Североатлантическом альянсе и на размещение на территории бывшей ГДР сил бундесвера, не интегрированных в НАТО. Делегация ФРГ добилась также согласия советского руководства на полный государственный суверенитет объединенной Германии. Германская сторона обязалась не размещать иностранные войска НАТО, а также ядерное оружие и средства его доставки на территории бывшей ГДР и ограничить свои вооруженные силы 370 тысячами человек. Одновременно ФРГ обещала оказать финансовую помощь в выводе советских войск с территории Германии.

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https://ria.ru/20241109/nimayer-1982792539.html

https://ria.ru/20250218/patrushev-1999970422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, ссср, кельн, сергей степашин, гельмут коль, михаил горбачев, нато