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Степашин напомнил Мерцу, что Россия знает, где производят ракеты Taurus - РИА Новости, 12.07.2025
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07:25 12.07.2025 (обновлено: 15:10 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/stepashin-2028719786.html
Степашин напомнил Мерцу, что Россия знает, где производят ракеты Taurus
Степашин напомнил Мерцу, что Россия знает, где производят ракеты Taurus - РИА Новости, 12.07.2025
Степашин напомнил Мерцу, что Россия знает, где производят ракеты Taurus
Бывший премьер-министр России Сергей Степашин предупредил канцлера Германии Фридриха Мерца о последствиях возможных поставок крылатых ракет Taurus на Украину. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T07:25:00+03:00
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россия
украина
германия
сергей степашин
фридрих мерц
вооруженные силы украины
нато
taurus
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Бывший премьер-министр России Сергей Степашин предупредил канцлера Германии Фридриха Мерца о последствиях возможных поставок крылатых ракет Taurus на Украину."Я не хочу тут обострять ситуацию, но, по крайней мере, хочу, чтобы Мерц нас услышал, канцлер ФРГ, который недавно выступал в бундестаге. &lt;...&gt; Россия будет расценивать, если такие ракеты пойдут на Украину и будут лететь в центр нашей страны, как включение Германии в активные боевые действия против нашей страны. Со всеми вытекающими отсюда последствиями", — сказал он в интервью РИА Новости. Степашин призвал Германию подумать над своим решением. "Мы знаем, где находятся предприятия, на которых производят эти ракеты. Пускай думают", — добавил он.В мае Мерц сообщил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием. Позже он говорил, что поставки Киеву ракет Taurus возможны, а на этой неделе выразил мнение, что дипломатические средства разрешения украинского конфликта исчерпаны.Как отмечал президент России Владимир Путин, применение ракет Taurus нанесет ущерб отношениям Москвы и Берлина, но влияния на ход боевых действий не окажет.
https://ria.ru/20250712/vybory-2028713779.html
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россия, украина, германия, сергей степашин, фридрих мерц, вооруженные силы украины, нато, taurus
Россия, Украина, Германия, Сергей Степашин, Фридрих Мерц, Вооруженные силы Украины, НАТО, Taurus
Степашин напомнил Мерцу, что Россия знает, где производят ракеты Taurus

Степашин: Мерцу нужно помнить, что Россия знает, где производят ракеты Taurus

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Бывший премьер-министр России Сергей Степашин предупредил канцлера Германии Фридриха Мерца о последствиях возможных поставок крылатых ракет Taurus на Украину.
"Я не хочу тут обострять ситуацию, но, по крайней мере, хочу, чтобы Мерц нас услышал, канцлер ФРГ, который недавно выступал в бундестаге. <...> Россия будет расценивать, если такие ракеты пойдут на Украину и будут лететь в центр нашей страны, как включение Германии в активные боевые действия против нашей страны. Со всеми вытекающими отсюда последствиями", — сказал он в интервью РИА Новости.
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Степашин призвал Германию подумать над своим решением.
"Мы знаем, где находятся предприятия, на которых производят эти ракеты. Пускай думают", — добавил он.

Taurus KEPD 350/150 — немецко-шведская крылатая ракета большой дальности, она предназначена для ударов по высокозащищенным целям без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.

В мае Мерц сообщил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием. Позже он говорил, что поставки Киеву ракет Taurus возможны, а на этой неделе выразил мнение, что дипломатические средства разрешения украинского конфликта исчерпаны.
Как отмечал президент России Владимир Путин, применение ракет Taurus нанесет ущерб отношениям Москвы и Берлина, но влияния на ход боевых действий не окажет.
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РоссияУкраинаГерманияСергей СтепашинФридрих МерцВооруженные силы УкраиныНАТОTaurus
 
 
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