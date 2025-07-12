https://ria.ru/20250712/stepashin-2028719786.html

Степашин напомнил Мерцу, что Россия знает, где производят ракеты Taurus

Степашин напомнил Мерцу, что Россия знает, где производят ракеты Taurus - РИА Новости, 12.07.2025

Степашин напомнил Мерцу, что Россия знает, где производят ракеты Taurus

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин предупредил канцлера Германии Фридриха Мерца о последствиях возможных поставок крылатых ракет Taurus на Украину. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T07:25:00+03:00

2025-07-12T07:25:00+03:00

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германия

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Бывший премьер-министр России Сергей Степашин предупредил канцлера Германии Фридриха Мерца о последствиях возможных поставок крылатых ракет Taurus на Украину."Я не хочу тут обострять ситуацию, но, по крайней мере, хочу, чтобы Мерц нас услышал, канцлер ФРГ, который недавно выступал в бундестаге. <...> Россия будет расценивать, если такие ракеты пойдут на Украину и будут лететь в центр нашей страны, как включение Германии в активные боевые действия против нашей страны. Со всеми вытекающими отсюда последствиями", — сказал он в интервью РИА Новости. Степашин призвал Германию подумать над своим решением. "Мы знаем, где находятся предприятия, на которых производят эти ракеты. Пускай думают", — добавил он.В мае Мерц сообщил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием. Позже он говорил, что поставки Киеву ракет Taurus возможны, а на этой неделе выразил мнение, что дипломатические средства разрешения украинского конфликта исчерпаны.Как отмечал президент России Владимир Путин, применение ракет Taurus нанесет ущерб отношениям Москвы и Берлина, но влияния на ход боевых действий не окажет.

https://ria.ru/20250712/vybory-2028713779.html

https://ria.ru/20250710/stepashin-2028302563.html

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россия, украина, германия, сергей степашин, фридрих мерц, вооруженные силы украины, нато, taurus