https://ria.ru/20250712/ssha-2028814391.html

Боливарианский альянс осудил санкции США против Кубы

Боливарианский альянс осудил санкции США против Кубы - РИА Новости, 12.07.2025

Боливарианский альянс осудил санкции США против Кубы

Боливарианский альянс для народов нашей Америки (ALBA) жёстко осудил решение США ввести санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, назвав их позорным... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T21:38:00+03:00

2025-07-12T21:38:00+03:00

2025-07-12T21:38:00+03:00

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МЕХИКО, 12 июл - РИА Новости. Боливарианский альянс для народов нашей Америки (ALBA) жёстко осудил решение США ввести санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, назвав их позорным проявлением страха перед Кубинской революцией. "Альянс решительно и безоговорочно осуждает позорные санкции, наложенные 11 июля государственным департаментом США на президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, а также на министра Революционных вооружённых сил, генерала корпуса армии Альваро Лопеса Мьеру, и министра внутренних дел Ласаро Альберто Альвареса Касаса", - говорится в заявлении на сайте АЛБА. Государственный департамент США ранее ограничил выдачу виз кубинскому президенту и министрам. По заявлению Вашингтона, санкции связаны с их ролью в "жестоком подавлении протестов" 2021 года". Президент Кубы отреагировал на решение США в соцсетях, заявив, что США в отношении Кубы беспокоит подлинная независимость острова и его социальные достижения - бесплатные здравоохранение и образование. Солидарность с ним выразил и президент Венесуэлы Николас Мадуро, уверенный в том, что кубинский народ продолжит свою борьбу. В заявлении АЛБА, объединяющего 10 стран Латинской Америки, подчёркивается, что "одержимая враждебность США" происходит от анахроничной политики наказания кубинского народа за его решение быть свободным и суверенным. "Незаконные и морально несостоятельные санкции, включающие миграционные ограничения и преследование членов семей, не являются проявлением силы, а отражают глубокий страх, который испытывает империализм перед живым примером сопротивления, достоинства и суверенитета, который представляет собой Кубинская революция", - сказано в заявлении боливарианского альянса.

https://ria.ru/20250711/pravosudie-2028535582.html

https://ria.ru/20250703/ssha-2027016770.html

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в мире, сша, куба, вашингтон (штат), мигель диас-канель, мигель диас-канель бермудес, николас мадуро