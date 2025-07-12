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Боливарианский альянс осудил санкции США против Кубы - РИА Новости, 12.07.2025
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21:38 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/ssha-2028814391.html
Боливарианский альянс осудил санкции США против Кубы
Боливарианский альянс осудил санкции США против Кубы - РИА Новости, 12.07.2025
Боливарианский альянс осудил санкции США против Кубы
Боливарианский альянс для народов нашей Америки (ALBA) жёстко осудил решение США ввести санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, назвав их позорным... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T21:38:00+03:00
2025-07-12T21:38:00+03:00
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МЕХИКО, 12 июл - РИА Новости. Боливарианский альянс для народов нашей Америки (ALBA) жёстко осудил решение США ввести санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, назвав их позорным проявлением страха перед Кубинской революцией. "Альянс решительно и безоговорочно осуждает позорные санкции, наложенные 11 июля государственным департаментом США на президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, а также на министра Революционных вооружённых сил, генерала корпуса армии Альваро Лопеса Мьеру, и министра внутренних дел Ласаро Альберто Альвареса Касаса", - говорится в заявлении на сайте АЛБА. Государственный департамент США ранее ограничил выдачу виз кубинскому президенту и министрам. По заявлению Вашингтона, санкции связаны с их ролью в "жестоком подавлении протестов" 2021 года". Президент Кубы отреагировал на решение США в соцсетях, заявив, что США в отношении Кубы беспокоит подлинная независимость острова и его социальные достижения - бесплатные здравоохранение и образование. Солидарность с ним выразил и президент Венесуэлы Николас Мадуро, уверенный в том, что кубинский народ продолжит свою борьбу. В заявлении АЛБА, объединяющего 10 стран Латинской Америки, подчёркивается, что "одержимая враждебность США" происходит от анахроничной политики наказания кубинского народа за его решение быть свободным и суверенным. "Незаконные и морально несостоятельные санкции, включающие миграционные ограничения и преследование членов семей, не являются проявлением силы, а отражают глубокий страх, который испытывает империализм перед живым примером сопротивления, достоинства и суверенитета, который представляет собой Кубинская революция", - сказано в заявлении боливарианского альянса.
https://ria.ru/20250711/pravosudie-2028535582.html
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в мире, сша, куба, вашингтон (штат), мигель диас-канель, мигель диас-канель бермудес, николас мадуро
В мире, США, Куба, Вашингтон (штат), Мигель Диас-Канель, Мигель Диас-Канель Бермудес, Николас Мадуро
Боливарианский альянс осудил санкции США против Кубы

Боливарианский альянс назвал позорными санкции США против президента Кубы

© РИА Новости / Наталья ДембинскаяСтарая Гавана
Старая Гавана - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Наталья Дембинская
Старая Гавана. Архивное фото
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МЕХИКО, 12 июл - РИА Новости. Боливарианский альянс для народов нашей Америки (ALBA) жёстко осудил решение США ввести санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, назвав их позорным проявлением страха перед Кубинской революцией.
"Альянс решительно и безоговорочно осуждает позорные санкции, наложенные 11 июля государственным департаментом США на президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, а также на министра Революционных вооружённых сил, генерала корпуса армии Альваро Лопеса Мьеру, и министра внутренних дел Ласаро Альберто Альвареса Касаса", - говорится в заявлении на сайте АЛБА.
Франческа Альбанезе - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Чиновник ООН назвала американские санкции аллергией на правосудие
11 июля, 12:31
Государственный департамент США ранее ограничил выдачу виз кубинскому президенту и министрам. По заявлению Вашингтона, санкции связаны с их ролью в "жестоком подавлении протестов" 2021 года".
Президент Кубы отреагировал на решение США в соцсетях, заявив, что США в отношении Кубы беспокоит подлинная независимость острова и его социальные достижения - бесплатные здравоохранение и образование. Солидарность с ним выразил и президент Венесуэлы Николас Мадуро, уверенный в том, что кубинский народ продолжит свою борьбу.
В заявлении АЛБА, объединяющего 10 стран Латинской Америки, подчёркивается, что "одержимая враждебность США" происходит от анахроничной политики наказания кубинского народа за его решение быть свободным и суверенным.
"Незаконные и морально несостоятельные санкции, включающие миграционные ограничения и преследование членов семей, не являются проявлением силы, а отражают глубокий страх, который испытывает империализм перед живым примером сопротивления, достоинства и суверенитета, который представляет собой Кубинская революция", - сказано в заявлении боливарианского альянса.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
США ввели санкции против семи граждан Ливана
3 июля, 18:11
 
В миреСШАКубаВашингтон (штат)Мигель Диас-КанельМигель Диас-Канель БермудесНиколас Мадуро
 
 
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