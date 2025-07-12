Боливарианский альянс осудил санкции США против Кубы
Боливарианский альянс назвал позорными санкции США против президента Кубы
Старая Гавана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 12 июл - РИА Новости. Боливарианский альянс для народов нашей Америки (ALBA) жёстко осудил решение США ввести санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, назвав их позорным проявлением страха перед Кубинской революцией.
"Альянс решительно и безоговорочно осуждает позорные санкции, наложенные 11 июля государственным департаментом США на президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, а также на министра Революционных вооружённых сил, генерала корпуса армии Альваро Лопеса Мьеру, и министра внутренних дел Ласаро Альберто Альвареса Касаса", - говорится в заявлении на сайте АЛБА.
Государственный департамент США ранее ограничил выдачу виз кубинскому президенту и министрам. По заявлению Вашингтона, санкции связаны с их ролью в "жестоком подавлении протестов" 2021 года".
Президент Кубы отреагировал на решение США в соцсетях, заявив, что США в отношении Кубы беспокоит подлинная независимость острова и его социальные достижения - бесплатные здравоохранение и образование. Солидарность с ним выразил и президент Венесуэлы Николас Мадуро, уверенный в том, что кубинский народ продолжит свою борьбу.
В заявлении АЛБА, объединяющего 10 стран Латинской Америки, подчёркивается, что "одержимая враждебность США" происходит от анахроничной политики наказания кубинского народа за его решение быть свободным и суверенным.
"Незаконные и морально несостоятельные санкции, включающие миграционные ограничения и преследование членов семей, не являются проявлением силы, а отражают глубокий страх, который испытывает империализм перед живым примером сопротивления, достоинства и суверенитета, который представляет собой Кубинская революция", - сказано в заявлении боливарианского альянса.
США ввели санкции против семи граждан Ливана
3 июля, 18:11