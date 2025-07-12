https://ria.ru/20250712/ssha-2028806222.html

ABC: в США уволили сотрудников, помогавших расследовать дела против Трампа

ABC: в США уволили сотрудников, помогавших расследовать дела против Трампа - РИА Новости, 12.07.2025

ABC: в США уволили сотрудников, помогавших расследовать дела против Трампа

Глава министерства юстиции США и генеральный прокурор Пэм Бонди уволила по меньшей мере 20 прокуроров и других сотрудников, помогавшим бывшему спецпрокурору... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T20:23:00+03:00

2025-07-12T20:23:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава министерства юстиции США и генеральный прокурор Пэм Бонди уволила по меньшей мере 20 прокуроров и других сотрудников, помогавшим бывшему спецпрокурору Джеку Смиту в расследовании дел в отношении президента страны Дональда Трампа, сообщает телеканал ABC со ссылкой на осведомленные источники. В феврале ABC сообщил, что Бонди учредила рабочую группу для проверки случаев "политизированных судебных действий" чиновников, которые занимались расследованием дел в отношении Трампа. Отмечалось, что группа будет в том числе проверять действия Джека Смита. "Генпрокурор Пэм Бонди уволила по меньшей мере 20 прокуроров и сотрудников вспомогательного персонала, которые помогали бывшему спецпрокурору Джеку Смиту в расследованиях в отношении президента Трампа", - говорится в материале телеканала. По данным источников, некоторые из уволенных сотрудников, возможно, и не играли никакой существенной роли в прокурорской деятельности, а были просто помощниками. Ранее телеканал Fox News сообщил, что новое руководство американского минюста уволило более десяти сотрудников офиса спецпрокурора Джека Смита, который занимался уголовными делами против Трампа. С ноября 2022 года Смит возглавлял расследования в отношении Трампа, включая дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года. Производства были прекращены после победы Трампа на выборах, поскольку привлекать действующих глав государства к ответственности нельзя. В январе РИА Новости стало известно, что Смит официально сложил свои полномочия, не дожидаясь инаугурации Трампа. Республиканец стал первым победителем президентских выборов в США, против которого велись уголовные расследования и даже был вынесен обвинительный вердикт присяжных по одному из дел, в рамках этого производства суд приговорил его к "безусловному освобождению".

https://ria.ru/20250711/tramp-2028701900.html

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