ABC: в США уволили сотрудников, помогавших расследовать дела против Трампа
ABC: глава Минюста Бонди уволила 20 сотрудников, связанных с делами Трампа
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства юстиции США в Вашингтоне
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава министерства юстиции США и генеральный прокурор Пэм Бонди уволила по меньшей мере 20 прокуроров и других сотрудников, помогавшим бывшему спецпрокурору Джеку Смиту в расследовании дел в отношении президента страны Дональда Трампа, сообщает телеканал ABC со ссылкой на осведомленные источники.
В феврале ABC сообщил, что Бонди учредила рабочую группу для проверки случаев "политизированных судебных действий" чиновников, которые занимались расследованием дел в отношении Трампа. Отмечалось, что группа будет в том числе проверять действия Джека Смита.
"Генпрокурор Пэм Бонди уволила по меньшей мере 20 прокуроров и сотрудников вспомогательного персонала, которые помогали бывшему спецпрокурору Джеку Смиту в расследованиях в отношении президента Трампа", - говорится в материале телеканала.
По данным источников, некоторые из уволенных сотрудников, возможно, и не играли никакой существенной роли в прокурорской деятельности, а были просто помощниками.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что новое руководство американского минюста уволило более десяти сотрудников офиса спецпрокурора Джека Смита, который занимался уголовными делами против Трампа.
С ноября 2022 года Смит возглавлял расследования в отношении Трампа, включая дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года. Производства были прекращены после победы Трампа на выборах, поскольку привлекать действующих глав государства к ответственности нельзя. В январе РИА Новости стало известно, что Смит официально сложил свои полномочия, не дожидаясь инаугурации Трампа. Республиканец стал первым победителем президентских выборов в США, против которого велись уголовные расследования и даже был вынесен обвинительный вердикт присяжных по одному из дел, в рамках этого производства суд приговорил его к "безусловному освобождению".