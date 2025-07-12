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Мексика посчитала несправедливыми пошлины США в 30 процентов

Мексика посчитала несправедливыми пошлины США в 30 процентов - РИА Новости, 12.07.2025

Мексика посчитала несправедливыми пошлины США в 30 процентов

Власти Мексики считают несправедливым решение американского правительства ввести с 1 августа пошлины в 30% и уже проводят переговоры с администрацией президента РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T17:40:00+03:00

2025-07-12T17:40:00+03:00

2025-07-12T18:02:00+03:00

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МЕХИКО, 12 июл - РИА Новости. Власти Мексики считают несправедливым решение американского правительства ввести с 1 августа пошлины в 30% и уже проводят переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа, говорится в совместном заявлении МИД и минэкономики латиноамериканской страны."Американская сторона проинформировала нас о том, что как часть глубокой перестройки торговой политики Соединённых Штатов всем странам будет направлено письмо, подписанное президентом США, с уведомлением о введении новых тарифов с 1 августа. Мы заявили, что такой подход является несправедливым и что мы с ним не согласны", — говорится в коммюнике, опубликованном в блоге МИД Мексики в соцсети Х.Президент США в субботу ввел 30-процентные пошлины на импорт из Мексики и Европейского союза начиная с 1 августа после того, как несколько недель переговоров с основными торговыми союзниками не привели к заключению более широкого торгового соглашения.Как сообщили в Мехико, накануне в Вашингтоне прошла двусторонняя встреча представителей министерств экономики, иностранных дел, финансов, общественной безопасности и энергетики Мексики с представителями госдепартамента США, министерств торговли и энергетики, совета национальной безопасности и офиса торгового представителя США. По итогам переговоров была учреждена постоянная двусторонняя рабочая группа, в рамках которой будут обсуждаться все ключевые вопросы двусторонней повестки."Согласовано, что первой задачей новой постоянной двусторонней рабочей группы станет выработка альтернативы, способной защитить предприятия и рабочие места по обе стороны границы, до обозначенной даты", - говорится в тексте документа.

https://ria.ru/20250711/poshliny-2028478224.html

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мексика, дональд трамп, сша, в мире