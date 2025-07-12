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США не выведут ключевые силы из Европы, считает генинспектор бундесвера

США не выведут ключевые силы из Европы, считает генинспектор бундесвера - РИА Новости, 12.07.2025

США не выведут ключевые силы из Европы, считает генинспектор бундесвера

Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер выразил мнение, что США не выведут свои ключевые силы из Европы, вывод может затронуть те подразделения, которые РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T16:23:00+03:00

2025-07-12T16:23:00+03:00

2025-07-12T16:23:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер выразил мнение, что США не выведут свои ключевые силы из Европы, вывод может затронуть те подразделения, которые европейские страны смогут заменить в среднесрочной перспективе. "Соединенные Штаты были и остаются нашим самым важным военным партнером. Они и в будущем будут играть центральную роль", - заявил Бройер газете Tagesspiegel. Вместе с тем он выразил понимание, что Вашингтон "все больше и больше смещает свои интересы в сторону Тихоокеанского региона". Он добавил, что это также отвечает европейским интересам, так как там заключен "один из самых серьезных вызовов в сфере политики безопасности". "Это не означает, что США выведут свои ключевые силы из Европы, наоборот", - отметил он. Он считает, что могут быть выведены в основном те подразделения, которые Германия и другие европейские страны смогут заменить в среднесрочной перспективе, но для этого Германия должна "стать двигателем обороны Европы". По словам Бройера, он находится в тесном контакте со своим американским коллегой, председателем объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил Дэном Кейном, "в том числе, например, по поводу предстоящего развертывания в Германии систем вооружений большой дальности, чтобы иметь возможность сдерживать Россию". Как отмечает Tagesspiegel, это первое официальное подтверждение того, что соглашение о размещении систем вооружения Tomahawk в Германии в будущем году, согласованное двумя предыдущими правительствами во главе с канцлером Олафом Шольцем и президентом США Джо Байденом, остается в силе. В июле 2024 года администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящееся в Европе вооружение. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии. Командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью ранее выразил сомнение в том, что Штаты изменят численность своего военного контингента в Европе, при этом не исключив переброску войск с европейского континента в другую точку мира в случае необходимости. В марте экс-командующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что считает лишь вопросом времени вывод американских военных из Европы. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://ria.ru/20250712/regiony-2028717486.html

https://ria.ru/20250711/ukraina-2028610776.html

https://ria.ru/20250503/germaniya-2014784411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, европа, сша, германия, олаф шольц, джо байден, бен ходжес, нато, министерство обороны сша