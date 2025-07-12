США не выведут ключевые силы из Европы, считает генинспектор бундесвера
Генинспектор бундесвера Бройер: США не выведут ключевые силы из Европы
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер выразил мнение, что США не выведут свои ключевые силы из Европы, вывод может затронуть те подразделения, которые европейские страны смогут заменить в среднесрочной перспективе.
"Соединенные Штаты были и остаются нашим самым важным военным партнером. Они и в будущем будут играть центральную роль", - заявил Бройер газете Tagesspiegel.
Вместе с тем он выразил понимание, что Вашингтон "все больше и больше смещает свои интересы в сторону Тихоокеанского региона". Он добавил, что это также отвечает европейским интересам, так как там заключен "один из самых серьезных вызовов в сфере политики безопасности".
Он считает, что могут быть выведены в основном те подразделения, которые Германия и другие европейские страны смогут заменить в среднесрочной перспективе, но для этого Германия должна "стать двигателем обороны Европы".
По словам Бройера, он находится в тесном контакте со своим американским коллегой, председателем объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил Дэном Кейном, "в том числе, например, по поводу предстоящего развертывания в Германии систем вооружений большой дальности, чтобы иметь возможность сдерживать Россию".
Как отмечает Tagesspiegel, это первое официальное подтверждение того, что соглашение о размещении систем вооружения Tomahawk в Германии в будущем году, согласованное двумя предыдущими правительствами во главе с канцлером Олафом Шольцем и президентом США Джо Байденом, остается в силе.
В июле 2024 года администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящееся в Европе вооружение. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.
Командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью ранее выразил сомнение в том, что Штаты изменят численность своего военного контингента в Европе, при этом не исключив переброску войск с европейского континента в другую точку мира в случае необходимости.
В марте экс-командующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что считает лишь вопросом времени вывод американских военных из Европы.
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.