В США задержали гражданина Ирана за вывоз электроники
В США задержали гражданина Ирана по обвинению в вывозе электроники в ИРИ
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Власти США задержали гражданина Ирана, постоянно проживающего в Соединенных Штатах, по обвинению в незаконном вывозе электроники в исламскую республику в обход американских санкций, сообщает министерство юстиции США.
"Гражданин Ирана..., законно постоянно проживающий в США, был задержан по федеральному обвинению из четырех пунктов, вменяющему ему незаконный экспорт электроники... из Соединенных Штатов в Иран в нарушение закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и правил применения санкций и осуществления сделок с Ираном (ITSR)", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Согласно публикации, 66-летний Бахрам Мохаммад Остовари был задержан по прибытии в международный аэропорт Лос-Анджелеса. Как утверждается, он является главой иранской инжиниринговой компании, поставляющей системы сигнализации и связи для правительства страны, в том числе для железных дорог. В пресс-релизе говорится, что в период с 2018 по 2025 годы Остовари вместе с сообщниками якобы переправлял электронику, например, сложные компьютерные процессоры, из США в Иран, используя подставные компании в ОАЭ и, как утверждается, скрывая конечный пункт назначения товаров.
Согласно публикации, Остовари, предположительно, знал об ограничениях в отношении Ирана и необходимости получения разрешения от министерства финансов США на перевозку некоторой электроники, но не пытался его получить.
"Как утверждается, Остовари знал о санкциях США против Ирана, упомянув их в электронных письмах сообщникам и поручив одному сообщнику предоставить ложную информацию федеральному инспектору экспортного контроля относительно конечного использования товаров американского происхождения, которые они отправили... в Иран", - добавляется в пресс-релизе ведомства.
Как отмечается в пресс-релизе, Иранцу грозит до 20 лет тюрьмы.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ иранские власти объявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.