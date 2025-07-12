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В США задержали гражданина Ирана за вывоз электроники - РИА Новости, 12.07.2025
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14:51 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/ssha-2028756518.html
В США задержали гражданина Ирана за вывоз электроники
В США задержали гражданина Ирана за вывоз электроники - РИА Новости, 12.07.2025
В США задержали гражданина Ирана за вывоз электроники
Власти США задержали гражданина Ирана, постоянно проживающего в Соединенных Штатах, по обвинению в незаконном вывозе электроники в исламскую республику в обход... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T14:51:00+03:00
2025-07-12T14:51:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Власти США задержали гражданина Ирана, постоянно проживающего в Соединенных Штатах, по обвинению в незаконном вывозе электроники в исламскую республику в обход американских санкций, сообщает министерство юстиции США. "Гражданин Ирана..., законно постоянно проживающий в США, был задержан по федеральному обвинению из четырех пунктов, вменяющему ему незаконный экспорт электроники... из Соединенных Штатов в Иран в нарушение закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и правил применения санкций и осуществления сделок с Ираном (ITSR)", - говорится в пресс-релизе ведомства. Согласно публикации, 66-летний Бахрам Мохаммад Остовари был задержан по прибытии в международный аэропорт Лос-Анджелеса. Как утверждается, он является главой иранской инжиниринговой компании, поставляющей системы сигнализации и связи для правительства страны, в том числе для железных дорог. В пресс-релизе говорится, что в период с 2018 по 2025 годы Остовари вместе с сообщниками якобы переправлял электронику, например, сложные компьютерные процессоры, из США в Иран, используя подставные компании в ОАЭ и, как утверждается, скрывая конечный пункт назначения товаров. Согласно публикации, Остовари, предположительно, знал об ограничениях в отношении Ирана и необходимости получения разрешения от министерства финансов США на перевозку некоторой электроники, но не пытался его получить. "Как утверждается, Остовари знал о санкциях США против Ирана, упомянув их в электронных письмах сообщникам и поручив одному сообщнику предоставить ложную информацию федеральному инспектору экспортного контроля относительно конечного использования товаров американского происхождения, которые они отправили... в Иран", - добавляется в пресс-релизе ведомства. Как отмечается в пресс-релизе, Иранцу грозит до 20 лет тюрьмы. Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, которые касались ядерной программы Ирана, а также снятия американских санкций с Тегерана. Шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако не состоялся из-за ирано-израильского конфликта. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ иранские власти объявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250707/iran-2027680083.html
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в мире, иран, сша, лос-анджелес, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Лос-Анджелес, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В США задержали гражданина Ирана за вывоз электроники

В США задержали гражданина Ирана по обвинению в вывозе электроники в ИРИ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Власти США задержали гражданина Ирана, постоянно проживающего в Соединенных Штатах, по обвинению в незаконном вывозе электроники в исламскую республику в обход американских санкций, сообщает министерство юстиции США.
"Гражданин Ирана..., законно постоянно проживающий в США, был задержан по федеральному обвинению из четырех пунктов, вменяющему ему незаконный экспорт электроники... из Соединенных Штатов в Иран в нарушение закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и правил применения санкций и осуществления сделок с Ираном (ITSR)", - говорится в пресс-релизе ведомства.
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Согласно публикации, 66-летний Бахрам Мохаммад Остовари был задержан по прибытии в международный аэропорт Лос-Анджелеса. Как утверждается, он является главой иранской инжиниринговой компании, поставляющей системы сигнализации и связи для правительства страны, в том числе для железных дорог. В пресс-релизе говорится, что в период с 2018 по 2025 годы Остовари вместе с сообщниками якобы переправлял электронику, например, сложные компьютерные процессоры, из США в Иран, используя подставные компании в ОАЭ и, как утверждается, скрывая конечный пункт назначения товаров.
Согласно публикации, Остовари, предположительно, знал об ограничениях в отношении Ирана и необходимости получения разрешения от министерства финансов США на перевозку некоторой электроники, но не пытался его получить.
"Как утверждается, Остовари знал о санкциях США против Ирана, упомянув их в электронных письмах сообщникам и поручив одному сообщнику предоставить ложную информацию федеральному инспектору экспортного контроля относительно конечного использования товаров американского происхождения, которые они отправили... в Иран", - добавляется в пресс-релизе ведомства.
Как отмечается в пресс-релизе, Иранцу грозит до 20 лет тюрьмы.
Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, которые касались ядерной программы Ирана, а также снятия американских санкций с Тегерана. Шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако не состоялся из-за ирано-израильского конфликта.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ иранские власти объявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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