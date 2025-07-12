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Вучич заявил о приверженности Сербии сотрудничеству с США

Вучич заявил о приверженности Сербии сотрудничеству с США - РИА Новости, 12.07.2025

Вучич заявил о приверженности Сербии сотрудничеству с США

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на встрече с представителем госдепа США Бренданом Ханраханом заверил того в приверженности официального Белграда... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T14:14:00+03:00

2025-07-12T14:14:00+03:00

2025-07-12T14:14:00+03:00

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БЕЛГРАД, 12 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на встрече с представителем госдепа США Бренданом Ханраханом заверил того в приверженности официального Белграда развитию сотрудничества с Вашингтоном во всех сферах, от энергетики до искусственного интеллекта. Госсекретарь США Марко Рубио 25 апреля назначил Ханрахана новым ведущим чиновником госдепартамента по вопросам Европы. В эти дни он совершает поездку по странам Западных Балкан, где в субботу провел встречу с президентом Сербии в Белграде. "Я разговаривал с помощником госсекретаря США Бренданом Ханраханом о глобальных вопросах, двусторонних отношениях Сербии и США, как и о ситуации в регионе Западных Балкан. Особо мы обсудили стратегическое партнерство Сербии и США и развитие сотрудничества во всех областях - от энергетики до искусственного интеллекта, отметив, что продуктивное экономическое сотрудничество должно быть основой отношений между двумя нашими странами", - написал Вучич в своем аккаунте в Instagram *Он указал, что Сербия привержена сохранению мира и стабильности, и считает диалог единственным путем к решению открытых вопросов и соблюдению международного права. "Мы согласились в том, что открытая и прямая коммуникация имеет ключевое значение для укрепления взаимопонимания и установления доверия. Я поблагодарил США за последовательную поддержку процесса европейской интеграции Сербии и выразил готовность нашей страны продолжить развитие отношений при полном уважении к своим национальным и государственным интересам", - отметил сербский лидер. Глава сербского государства в конце мая вручил конгрессвумен Клаудии Тенни орден Сербского флага первой степени "за исключительные заслуги в развитии и укреплении сотрудничества и международных отношений между Сербией и США". Тенни, член палаты представителей от Республиканской партии, является сопредседателем группы по сотрудничеству с Сербией в конгрессе США. Тогда Вучич заявил, что развитие отношений с США в рамках стратегического диалога является одним из внешнеполитических приоритетов Сербии, как и полноправное членство в ЕС.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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в мире, сербия, сша, белград (город), александр вучич, марко рубио, евросоюз