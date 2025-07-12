Вучич заявил о приверженности Сербии сотрудничеству с США
Вучич заявил о приверженности Белграда сотрудничеству с Вашингтоном
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
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БЕЛГРАД, 12 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на встрече с представителем госдепа США Бренданом Ханраханом заверил того в приверженности официального Белграда развитию сотрудничества с Вашингтоном во всех сферах, от энергетики до искусственного интеллекта.
Госсекретарь США Марко Рубио 25 апреля назначил Ханрахана новым ведущим чиновником госдепартамента по вопросам Европы. В эти дни он совершает поездку по странам Западных Балкан, где в субботу провел встречу с президентом Сербии в Белграде.
"Я разговаривал с помощником госсекретаря США Бренданом Ханраханом о глобальных вопросах, двусторонних отношениях Сербии и США, как и о ситуации в регионе Западных Балкан. Особо мы обсудили стратегическое партнерство Сербии и США и развитие сотрудничества во всех областях - от энергетики до искусственного интеллекта, отметив, что продуктивное экономическое сотрудничество должно быть основой отношений между двумя нашими странами", - написал Вучич в своем аккаунте в Instagram *
Он указал, что Сербия привержена сохранению мира и стабильности, и считает диалог единственным путем к решению открытых вопросов и соблюдению международного права.
"Мы согласились в том, что открытая и прямая коммуникация имеет ключевое значение для укрепления взаимопонимания и установления доверия. Я поблагодарил США за последовательную поддержку процесса европейской интеграции Сербии и выразил готовность нашей страны продолжить развитие отношений при полном уважении к своим национальным и государственным интересам", - отметил сербский лидер.
Глава сербского государства в конце мая вручил конгрессвумен Клаудии Тенни орден Сербского флага первой степени "за исключительные заслуги в развитии и укреплении сотрудничества и международных отношений между Сербией и США". Тенни, член палаты представителей от Республиканской партии, является сопредседателем группы по сотрудничеству с Сербией в конгрессе США. Тогда Вучич заявил, что развитие отношений с США в рамках стратегического диалога является одним из внешнеполитических приоритетов Сербии, как и полноправное членство в ЕС.
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* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская