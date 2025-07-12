СМИ: в США не ответили на две трети звонков от пострадавших в Техасе
NYT: агентство США по ЧС не ответило на две трети звонков из Техаса
© AP Photo / Gerald HerbertПоследствия наводнения в Техасе
© AP Photo / Gerald Herbert
Последствия наводнения в Техасе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) не ответило почти на две трети из тысяч звонков линии помощи для пострадавших от наводнения в Техасе из-за нехватки персонала в колл-центрах, поскольку им не были вовремя продлены контракты, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
"Спустя два дня после того, как на центральный Техас обрушились катастрофические наводнения, федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях не ответило почти на две трети звонков, поступивших на его линию помощи при стихийных бедствиях", - пишет издание.
Сообщается, что агентство уволило сотни подрядчиков 5 июля после того, как их контракты истекли и не были продлены. Так 6 июля лишь 35% звонков от людей, рассчитывающих получить помощь, чтобы справиться с последствиями наводнений, получили ответ, 7 июля - уже менее 16%. Сообщается, что контракты сотрудников колл-центра были продлены только в четверг 10 июля.
Национальная метеорологическая служба США 4 июля в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с разрушительным наводнением. Телеканал NBC сообщил, что общее число жертв наводнений в Техасе достигло 119 человек.