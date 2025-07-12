https://ria.ru/20250712/sotrudnichestvo-2028746564.html

Белорусская и молдавская партии договорились о сотрудничестве

Белорусская и молдавская партии договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 12.07.2025

Белорусская и молдавская партии договорились о сотрудничестве

Белорусская партия "Белая Русь" и Партия социалистов Молдавии подписали меморандум о сотрудничестве, сообщила пресс-служба белорусской партии. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T13:41:00+03:00

2025-07-12T13:41:00+03:00

2025-07-12T13:41:00+03:00

в мире

молдавия

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игорь додон

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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Белорусская партия "Белая Русь" и Партия социалистов Молдавии подписали меморандум о сотрудничестве, сообщила пресс-служба белорусской партии. "Меморандум о сотрудничестве подписали партия "Белая Русь" и Социалистическая партия Молдовы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусской партии. Документ в субботу в Минске подписали председатель белорусской партии "Белая Русь" Ольга Чемоданова и председатель Партии социалистов Молдавии, экс-президент этой страны Игорь Додон. "Мы понимаем, что сегодня как раз то самое время, когда надо действительно нашим народам быть вместе, держаться друг друга. И самое главное - это последующее выстраивание как межпарламентских отношений, межгосударственных, так и (отношений – ред.) между народами", - сказала Чемоданова, видеокомментарий которой опубликован в Telegram-канале. Она отметила, что будет выработана дорожная карта сотрудничества, которая в последующем будет подписана лидерами двух партий. "В целом я хотела бы, конечно, пожелать в первую очередь молдавскому народу процветания и мира, сохранения мира на их земле. Знаете, Родину надо беречь. Надо делать все, чтобы сохранить свое государство. А государство без народа невозможно", - подчеркнула политик. В свою очередь Додон заявил, что не случайно документ о сотрудничестве подписан в Минске, в музее истории Великой Отечественной войны, - в год 80-летия Великой Победы. "Вы знаете, что происходит в Молдове при нынешней власти, которая пытается запретить 9 мая, установила штраф за ношение георгиевской ленты, например, меня штрафовали на 500 долларов уже третий год подряд. Но несмотря на это в этом году еще больше людей вышло (праздновать – ред.), 50 тысяч человек вышло только в Кишиневе. По всей стране около миллиона человек участвовало в мероприятиях, посвященных 9 мая", - сказал он в опубликованном там же видеокомментарии. Он подчеркнул, что "даже в условиях репрессий народ помнит, народ чтит (историческую память – ред.)". "Мы всегда отмечаем День Победы и будем отмечать в Республике Молдова. Поэтому не случайно здесь, не случайно в этом году – в год 80-летия нашей Победы. Победа была одна -победа советского солдата. Советская армия, в которой участвовали все наши народы, - это Армия Победителей. И никто это не сможет пересмотреть. То, что участвует (в торжественных мероприятиях – ред.) очень много молодежи… показывает, что не получится память убить и заставить людей, чтобы они забыли", - сказал молдавский политик.

https://ria.ru/20250712/sotrudnichestvo-2028743722.html

https://ria.ru/20250712/narod-2028743066.html

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в мире, молдавия, минск, кишинев, игорь додон