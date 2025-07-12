https://ria.ru/20250712/sotrudnichestvo-2028743722.html

Белоруссия заявила о готовности к сотрудничеству с Молдавией

Белоруссия заявила о готовности к сотрудничеству с Молдавией - РИА Новости, 12.07.2025

Белоруссия заявила о готовности к сотрудничеству с Молдавией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с Молдавией и восстанавливать утраченное в сфере двустороннего взаимодействия за... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T13:03:00+03:00

2025-07-12T13:03:00+03:00

2025-07-12T13:03:00+03:00

в мире

молдавия

игорь додон

минск

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с Молдавией и восстанавливать утраченное в сфере двустороннего взаимодействия за последние годы. Лукашенко в субботу в Минске проводит встречу с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя Партии социалистов Молдавии. "Мы всегда готовы к сотрудничеству с Молдовой. Хотелось бы узнать, как все-таки живут наши братья-молдаване. Очень бы хотелось, чтобы там был порядок, чтобы вы пережили эти сложные времена", - сказал Лукашенко во время встречи. Его слова приводит агентство Белта. "Логистика усложнилась. Но мир тесен. Нет безнадежных ситуаций. Поэтому, если у руководства Молдовы, у народа Молдовы будет желание вернуться к нашему сотрудничеству и приумножить его, Игорь Николаевич, знайте, что вы для нас там не чужой человек. Мы готовы через вас, если вы согласитесь, оказывать содействие, восстановить все то, что было утеряно за эти годы", - сказал Лукашенко.Президент Белоруссии выразил уверенность, что восстановить отношения несложно. "Путь пробит, проторен. Мы знаем, что надо Молдове. Вы знаете нас хорошо. Мы всегда были обязательны в отношениях с вами и готовы в этом отношении действовать", - сказал он. "К сожалению, так сложилось, что мне очень сложно побывать в Молдове в силу той политики, которую там вы проводите сейчас", - отметил белорусский лидер.В свою очередь Додон заявил, что большинство молдаван считают белорусов братьями и хотят вернуться к стратегическому диалогу с Белоруссией, каким он был ранее. "Хочу сразу вас заверить, что молдавские граждане - не власть нынешняя, а молдавские граждане в большинстве своем - считают белорусов своими братьями. По всем опросам Александр Григорьевич Лукашенко - в первых строчках по поддержке лидеров других стран внутри Республики Молдова", - сказал Додон.Он выразил сожаление по поводу того, что в последние 3-4 года двусторонняя повестка между Молдавией и Белоруссией фактически отсутствует, что в негативном плане отразилось и на торгово-экономическом сотрудничестве. Немаловажным фактором, продолжил политик, значительно усложнившим логистику в торговле, стала и ситуация на Украине. Но, тем не менее, намечаются некоторые подвижки в лучшую сторону, отметил Додон."Мы хотим вернуть наш стратегический диалог, каким он был, когда мы занимались нашими двусторонними отношениями", - сказал он.

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https://ria.ru/20250710/belorussija-2028376976.html

молдавия

минск

белоруссия

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в мире, молдавия, игорь додон, минск, белоруссия, александр лукашенко