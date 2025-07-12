https://ria.ru/20250712/solnce-2028786201.html

Рост вспышечной активности на Солнце показали на видео

Рост вспышечной активности на Солнце показали на видео - РИА Новости, 12.07.2025

Рост вспышечной активности на Солнце показали на видео

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ опубликовала кадры вспышечной активности на Солнце. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T17:56:00+03:00

2025-07-12T17:56:00+03:00

2025-07-12T17:56:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ опубликовала кадры вспышечной активности на Солнце."С 11 по 12 июля на Солнце произошло 17 вспышек", — говорится в сообщении лаборатории.По данным ученых, вспышечная активность увеличилась примерно втрое по сравнению со средними значениями июля.Астрономы зафиксировали стремительный рост количества и размеров активных зон, включая те, что расположены на невидимой с Земли стороне.Утром на левом краю Солнца было зарегистрировано две вспышки уровня M, считающиеся сильными. На видео показана одна из них, балла M1.4, с максимумом в 07:02 по московскому времени. Вторая с баллом M2.3 была зарегистрирована сегодня в 11:34.

https://ria.ru/20250707/solntse-2027600331.html

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Активность Солнца, возросшая в несколько раз по сравнению со средними значениями июля Активность Солнца выросла примерно в 3 раза по сравнению со средними значениями июля, за неполных двое суток произошло 17 вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Астрономы добавили, что этот процесс имеет глобальный характер, но этот рост активности пока не создал прямых угроз для Земли. 2025-07-12T17:56 true PT0M03S

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