https://ria.ru/20250712/sizo-2028719953.html

Мосгорсуд отказался выпустить экс-главу криптобиржи Binance из СИЗО

Мосгорсуд отказался выпустить экс-главу криптобиржи Binance из СИЗО - РИА Новости, 12.07.2025

Мосгорсуд отказался выпустить экс-главу криптобиржи Binance из СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест экс-главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса, обвиняемого в мошенничестве, сказано в... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T07:26:00+03:00

2025-07-12T07:26:00+03:00

2025-07-12T07:26:00+03:00

происшествия

россия

московский городской суд

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест экс-главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса, обвиняемого в мошенничестве, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Апелляционная инстанция оставила без изменения решение об избрании в отношении Смеркиса меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в материалах. Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы его адвокатов, которые просили изменить меру пресечения на залог, домашний арест или запрет определенных действий. По мнению защиты, представленные следователем "материалы и документы не содержат сведений о факте совершенного преступления и о преступной роли Смеркиса". Адвокаты указывали, что тот ране не судим, является многодетным отцом, на его иждивении находится пятеро малолетних детей. Смеркису предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до десяти лет. Криптобиржа Blum ранее сообщила, что сооснователь проекта Смеркис уходит с должности директора по маркетингу и более не связан с развитием проекта.

https://ria.ru/20250712/arest-2028718993.html

https://ria.ru/20250712/uscherb-2028717636.html

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происшествия, россия, московский городской суд