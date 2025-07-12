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Мосгорсуд отказался выпустить экс-главу криптобиржи Binance из СИЗО - РИА Новости, 12.07.2025
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07:26 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/sizo-2028719953.html
Мосгорсуд отказался выпустить экс-главу криптобиржи Binance из СИЗО
Мосгорсуд отказался выпустить экс-главу криптобиржи Binance из СИЗО - РИА Новости, 12.07.2025
Мосгорсуд отказался выпустить экс-главу криптобиржи Binance из СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест экс-главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса, обвиняемого в мошенничестве, сказано в... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T07:26:00+03:00
2025-07-12T07:26:00+03:00
происшествия
россия
московский городской суд
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест экс-главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса, обвиняемого в мошенничестве, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Апелляционная инстанция оставила без изменения решение об избрании в отношении Смеркиса меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в материалах. Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы его адвокатов, которые просили изменить меру пресечения на залог, домашний арест или запрет определенных действий. По мнению защиты, представленные следователем "материалы и документы не содержат сведений о факте совершенного преступления и о преступной роли Смеркиса". Адвокаты указывали, что тот ране не судим, является многодетным отцом, на его иждивении находится пятеро малолетних детей. Смеркису предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до десяти лет. Криптобиржа Blum ранее сообщила, что сооснователь проекта Смеркис уходит с должности директора по маркетингу и более не связан с развитием проекта.
https://ria.ru/20250712/arest-2028718993.html
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РИА Новости
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происшествия, россия, московский городской суд
Происшествия, Россия, Московский городской суд
Мосгорсуд отказался выпустить экс-главу криптобиржи Binance из СИЗО

Мосгорсуд отказался выпустить экс-главу криптобиржи Binance Смеркиса из СИЗО

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест экс-главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса, обвиняемого в мошенничестве, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Апелляционная инстанция оставила без изменения решение об избрании в отношении Смеркиса меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в материалах.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Защита экс-главы криптобиржи Binance считает его арест незаконным
Вчера, 06:52
Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы его адвокатов, которые просили изменить меру пресечения на залог, домашний арест или запрет определенных действий. По мнению защиты, представленные следователем "материалы и документы не содержат сведений о факте совершенного преступления и о преступной роли Смеркиса".
Адвокаты указывали, что тот ране не судим, является многодетным отцом, на его иждивении находится пятеро малолетних детей.
Смеркису предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до десяти лет.
Криптобиржа Blum ранее сообщила, что сооснователь проекта Смеркис уходит с должности директора по маркетингу и более не связан с развитием проекта.
Владимир Смеркис - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Экс-глава криптобиржи Binance погасил ущерб
Вчера, 06:04
 
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