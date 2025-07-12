https://ria.ru/20250712/sirija-2028789376.html

Президент Сирии оценил возможное сотрудничество с Азербайджаном

Президент Сирии оценил возможное сотрудничество с Азербайджаном - РИА Новости, 12.07.2025

Президент Сирии оценил возможное сотрудничество с Азербайджаном

Сирия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном, заявил президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шараа в ходе встречи с... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T18:28:00+03:00

2025-07-12T18:28:00+03:00

2025-07-12T18:28:00+03:00

в мире

азербайджан

сирия

дамаск (город)

ахмед аш-шараа

ильхам алиев

башар асад

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БАКУ, 12 июл - РИА Новости. Сирия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном, заявил президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шараа в ходе встречи с главой азербайджанского государства Ильхамом Алиевым. Сирийский президент совершил в субботу свой первый рабочий визит в Азербайджан. "Наша страна заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной и других областях", - заявил сирийский президент. По данным сайта президента Азербайджана, в ходе встречи также были затронуты вопросы по сотрудничеству между Азербайджаном и Сирией в гуманитарной, образовательной и культурной сферах, в том числе состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с предоставлением стипендий сирийским студентам в Азербайджане и реставрацией памятников культуры. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

https://ria.ru/20250712/sirija-2028787973.html

азербайджан

сирия

дамаск (город)

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в мире, азербайджан, сирия, дамаск (город), ахмед аш-шараа, ильхам алиев, башар асад