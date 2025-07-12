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Азербайджанский газ в ближайшее время будут экспортировать в Сирию - РИА Новости, 12.07.2025
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18:13 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/sirija-2028787973.html
Азербайджанский газ в ближайшее время будут экспортировать в Сирию
Азербайджанский газ в ближайшее время будут экспортировать в Сирию - РИА Новости, 12.07.2025
Азербайджанский газ в ближайшее время будут экспортировать в Сирию
Азербайджанский газ в ближайшее время будет экспортироваться в Сирию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с президентом Сирии на... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T18:13:00+03:00
2025-07-12T18:13:00+03:00
сирия
азербайджан
турция
ильхам алиев
ахмед аш-шараа
в мире
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БАКУ, 12 июл - РИА Новости. Азербайджанский газ в ближайшее время будет экспортироваться в Сирию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Сирийский президент совершил в субботу свой первый рабочий визит в Азербайджан. "Азербайджанский газ будет экспортироваться в Сирию. В ближайшее время будет реализован проект по экспорту азербайджанского газа через территорию Турции в Сирию, что будет способствовать укреплению энергетической безопасности Сирии", - заявил азербайджанский лидер.
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сирия, азербайджан, турция, ильхам алиев, ахмед аш-шараа, в мире
Сирия, Азербайджан, Турция, Ильхам Алиев, Ахмед аш-Шараа, В мире
Азербайджанский газ в ближайшее время будут экспортировать в Сирию

Алиев: азербайджанский газ в ближайшее время будут экспортировать в Сирию

© РИА Новости / Александр Мазуркевич Газовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
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БАКУ, 12 июл - РИА Новости. Азербайджанский газ в ближайшее время будет экспортироваться в Сирию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
Сирийский президент совершил в субботу свой первый рабочий визит в Азербайджан.
"Азербайджанский газ будет экспортироваться в Сирию. В ближайшее время будет реализован проект по экспорту азербайджанского газа через территорию Турции в Сирию, что будет способствовать укреплению энергетической безопасности Сирии", - заявил азербайджанский лидер.
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СирияАзербайджанТурцияИльхам АлиевАхмед аш-ШарааВ мире
 
 
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