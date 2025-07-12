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Азербайджанский газ в ближайшее время будут экспортировать в Сирию
Азербайджанский газ в ближайшее время будут экспортировать в Сирию - РИА Новости, 12.07.2025
Азербайджанский газ в ближайшее время будут экспортировать в Сирию
Азербайджанский газ в ближайшее время будет экспортироваться в Сирию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с президентом Сирии на... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T18:13:00+03:00
2025-07-12T18:13:00+03:00
2025-07-12T18:13:00+03:00
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БАКУ, 12 июл - РИА Новости. Азербайджанский газ в ближайшее время будет экспортироваться в Сирию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Сирийский президент совершил в субботу свой первый рабочий визит в Азербайджан. "Азербайджанский газ будет экспортироваться в Сирию. В ближайшее время будет реализован проект по экспорту азербайджанского газа через территорию Турции в Сирию, что будет способствовать укреплению энергетической безопасности Сирии", - заявил азербайджанский лидер.
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сирия, азербайджан, турция, ильхам алиев, ахмед аш-шараа, в мире
Сирия, Азербайджан, Турция, Ильхам Алиев, Ахмед аш-Шараа, В мире
Азербайджанский газ в ближайшее время будут экспортировать в Сирию
Алиев: азербайджанский газ в ближайшее время будут экспортировать в Сирию