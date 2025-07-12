https://ria.ru/20250712/sirija-2028787973.html

Азербайджанский газ в ближайшее время будут экспортировать в Сирию

Азербайджанский газ в ближайшее время будут экспортировать в Сирию - РИА Новости, 12.07.2025

Азербайджанский газ в ближайшее время будут экспортировать в Сирию

Азербайджанский газ в ближайшее время будет экспортироваться в Сирию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с президентом Сирии на... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T18:13:00+03:00

2025-07-12T18:13:00+03:00

2025-07-12T18:13:00+03:00

сирия

азербайджан

турция

ильхам алиев

ахмед аш-шараа

в мире

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БАКУ, 12 июл - РИА Новости. Азербайджанский газ в ближайшее время будет экспортироваться в Сирию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Сирийский президент совершил в субботу свой первый рабочий визит в Азербайджан. "Азербайджанский газ будет экспортироваться в Сирию. В ближайшее время будет реализован проект по экспорту азербайджанского газа через территорию Турции в Сирию, что будет способствовать укреплению энергетической безопасности Сирии", - заявил азербайджанский лидер.

https://ria.ru/20250507/otnosheniya-2015666660.html

сирия

азербайджан

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сирия, азербайджан, турция, ильхам алиев, ахмед аш-шараа, в мире