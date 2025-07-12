https://ria.ru/20250712/sily-2028740280.html
ПВО сбила 189 беспилотников
ПВО сбила 189 беспилотников - РИА Новости, 12.07.2025
ПВО сбила 189 беспилотников
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили две управляемые авиационные бомбы и 189 беспилотников, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T12:24:00+03:00
2025-07-12T12:24:00+03:00
2025-07-12T12:24:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили две управляемые авиационные бомбы и 189 беспилотников, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 189 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ПВО сбила 189 беспилотников
ПВО сбила две управляемые авиабомбы и 189 беспилотников