https://ria.ru/20250712/shumer-2028716174.html

Шумер призвал объявить в США ЧС в здравоохранении

Шумер призвал объявить в США ЧС в здравоохранении - РИА Новости, 12.07.2025

Шумер призвал объявить в США ЧС в здравоохранении

Лидер демократического меньшинства в американском сенате Чак Шумер призвал объявить в Соединенных Штатах чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на фоне РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T05:31:00+03:00

2025-07-12T05:31:00+03:00

2025-07-12T05:31:00+03:00

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техас

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нью-мексико

чак шумер

роберт кеннеди

университет джонса хопкинса

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в американском сенате Чак Шумер призвал объявить в Соединенных Штатах чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на фоне рекордной за 33 года заболеваемости корью, следует из письма политика, адресованного министру здравоохранения Роберту Кеннеди-младшему. "То, что началось как локальная вспышка в Техасе, сейчас переросло в общенациональный кризис здравоохранения: заражены почти 1,3 тысячи американцев в 38 штатах, госпитализированы десятки людей, (болезнь - ред.) доказала свою смертоносность. Чтобы предотвратить дальнейший рост этой рекордной (заболеваемости - ред.) и спасти жизни, вам следует немедленно объявить чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи с корью", - говорится в письме, опубликованном на сайте демократов сената. По мнению Шумера, ответственность за ситуацию лежит на Кеннеди-младшем. В своем письме Шумер утверждает, что министр, массово увольняя ученых, в том числе и инфекционистов, а также замораживая и сокращая гранты, "вверг" страну в крупнейший всплеск заболеваемости корью. Ранее Кеннеди-младший объявил о сокращении порядка 20 тысяч штатных сотрудников в рамках реформ под эгидой департамента государственной эффективности США (DOGE). В начале июля федеральный судья Мелисса Дюбоз в штате Род-Айленд заблокировала планы администрации по массовым увольнениям сотрудников и масштабной реорганизации министерства здравоохранения. Седьмого июля газета Washington Post со ссылкой на данные Центра инноваций реагирования на вспышки при Университете Джонса Хопкинса сообщала о том, что число заражений корью превысило 1 277 случаев. Наибольшая вспышка наблюдается в западном Техасе, где с января выявили более 750 случаев. С начала 2025 года от осложнений, связанных с корью, умерли три человека, в том числе двое здоровых детей в Техасе и мужчина в Нью-Мексико - все они не были привиты. Корь - это вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и способное сохраняться в воздухе до двух часов. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), девять из десяти человек без иммунитета заражаются при контакте с инфицированным. Хотя большинство пациентов выздоравливают, заболевание может привести к серьезным последствиям, таким как воспаление легких, отек мозга, слепота и смерть.

https://ria.ru/20250707/kor-2027663168.html

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в мире, техас, род-айленд, нью-мексико, чак шумер, роберт кеннеди, университет джонса хопкинса