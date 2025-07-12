Рейтинг@Mail.ru
Шумер призвал объявить в США ЧС в здравоохранении - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:31 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/shumer-2028716174.html
Шумер призвал объявить в США ЧС в здравоохранении
Шумер призвал объявить в США ЧС в здравоохранении - РИА Новости, 12.07.2025
Шумер призвал объявить в США ЧС в здравоохранении
Лидер демократического меньшинства в американском сенате Чак Шумер призвал объявить в Соединенных Штатах чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на фоне РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T05:31:00+03:00
2025-07-12T05:31:00+03:00
в мире
техас
род-айленд
нью-мексико
чак шумер
роберт кеннеди
университет джонса хопкинса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907036930_0:251:3072:1978_1920x0_80_0_0_77e2d4276d770a53785d8f81ace4e862.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в американском сенате Чак Шумер призвал объявить в Соединенных Штатах чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на фоне рекордной за 33 года заболеваемости корью, следует из письма политика, адресованного министру здравоохранения Роберту Кеннеди-младшему. "То, что началось как локальная вспышка в Техасе, сейчас переросло в общенациональный кризис здравоохранения: заражены почти 1,3 тысячи американцев в 38 штатах, госпитализированы десятки людей, (болезнь - ред.) доказала свою смертоносность. Чтобы предотвратить дальнейший рост этой рекордной (заболеваемости - ред.) и спасти жизни, вам следует немедленно объявить чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи с корью", - говорится в письме, опубликованном на сайте демократов сената. По мнению Шумера, ответственность за ситуацию лежит на Кеннеди-младшем. В своем письме Шумер утверждает, что министр, массово увольняя ученых, в том числе и инфекционистов, а также замораживая и сокращая гранты, "вверг" страну в крупнейший всплеск заболеваемости корью. Ранее Кеннеди-младший объявил о сокращении порядка 20 тысяч штатных сотрудников в рамках реформ под эгидой департамента государственной эффективности США (DOGE). В начале июля федеральный судья Мелисса Дюбоз в штате Род-Айленд заблокировала планы администрации по массовым увольнениям сотрудников и масштабной реорганизации министерства здравоохранения. Седьмого июля газета Washington Post со ссылкой на данные Центра инноваций реагирования на вспышки при Университете Джонса Хопкинса сообщала о том, что число заражений корью превысило 1 277 случаев. Наибольшая вспышка наблюдается в западном Техасе, где с января выявили более 750 случаев. С начала 2025 года от осложнений, связанных с корью, умерли три человека, в том числе двое здоровых детей в Техасе и мужчина в Нью-Мексико - все они не были привиты. Корь - это вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и способное сохраняться в воздухе до двух часов. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), девять из десяти человек без иммунитета заражаются при контакте с инфицированным. Хотя большинство пациентов выздоравливают, заболевание может привести к серьезным последствиям, таким как воспаление легких, отек мозга, слепота и смерть.
https://ria.ru/20250707/kor-2027663168.html
https://ria.ru/20250510/kor-2016158112.html
техас
род-айленд
нью-мексико
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907036930_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_40e6015996381b6eda22d18b2d8433ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, техас, род-айленд, нью-мексико, чак шумер, роберт кеннеди, университет джонса хопкинса
В мире, Техас, Род-Айленд, Нью-Мексико, Чак Шумер, Роберт Кеннеди, Университет Джонса Хопкинса
Шумер призвал объявить в США ЧС в здравоохранении

Шумер призвал объявить в США ЧС в здравоохранении из-за кори

© AP Photo / Mariam ZuhaibЧак Шумер
Чак Шумер - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Чак Шумер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в американском сенате Чак Шумер призвал объявить в Соединенных Штатах чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на фоне рекордной за 33 года заболеваемости корью, следует из письма политика, адресованного министру здравоохранения Роберту Кеннеди-младшему.
"То, что началось как локальная вспышка в Техасе, сейчас переросло в общенациональный кризис здравоохранения: заражены почти 1,3 тысячи американцев в 38 штатах, госпитализированы десятки людей, (болезнь - ред.) доказала свою смертоносность. Чтобы предотвратить дальнейший рост этой рекордной (заболеваемости - ред.) и спасти жизни, вам следует немедленно объявить чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи с корью", - говорится в письме, опубликованном на сайте демократов сената.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В США выявили рекордное число заболевших корью за 33 года
7 июля, 14:18
По мнению Шумера, ответственность за ситуацию лежит на Кеннеди-младшем. В своем письме Шумер утверждает, что министр, массово увольняя ученых, в том числе и инфекционистов, а также замораживая и сокращая гранты, "вверг" страну в крупнейший всплеск заболеваемости корью.
Ранее Кеннеди-младший объявил о сокращении порядка 20 тысяч штатных сотрудников в рамках реформ под эгидой департамента государственной эффективности США (DOGE). В начале июля федеральный судья Мелисса Дюбоз в штате Род-Айленд заблокировала планы администрации по массовым увольнениям сотрудников и масштабной реорганизации министерства здравоохранения.
Седьмого июля газета Washington Post со ссылкой на данные Центра инноваций реагирования на вспышки при Университете Джонса Хопкинса сообщала о том, что число заражений корью превысило 1 277 случаев. Наибольшая вспышка наблюдается в западном Техасе, где с января выявили более 750 случаев. С начала 2025 года от осложнений, связанных с корью, умерли три человека, в том числе двое здоровых детей в Техасе и мужчина в Нью-Мексико - все они не были привиты.
Корь - это вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и способное сохраняться в воздухе до двух часов. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), девять из десяти человек без иммунитета заражаются при контакте с инфицированным. Хотя большинство пациентов выздоравливают, заболевание может привести к серьезным последствиям, таким как воспаление легких, отек мозга, слепота и смерть.
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Число заболевших корью в США превысило тысячу человек
10 мая, 07:45
 
В миреТехасРод-АйлендНью-МексикоЧак ШумерРоберт КеннедиУниверситет Джонса Хопкинса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала