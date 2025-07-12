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Россиян предупредили, какие штрафы можно получить у себя дома - РИА Новости, 12.07.2025
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03:18 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/shtraf-2028706144.html
Россиян предупредили, какие штрафы можно получить у себя дома
Россиян предупредили, какие штрафы можно получить у себя дома - РИА Новости, 12.07.2025
Россиян предупредили, какие штрафы можно получить у себя дома
Жильцов квартир могут оштрафовать за шум, незаконную перепланировку, курение в подъезде, использование помещения не по назначению и несоблюдение требований к... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T03:18:00+03:00
2025-07-12T03:18:00+03:00
россия
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Жильцов квартир могут оштрафовать за шум, незаконную перепланировку, курение в подъезде, использование помещения не по назначению и несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Об этом агентству "Прайм" рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.По его словам, за лай собаки, который мешает соседям спать, можно получить штраф от 500 до 1 тысячи рублей по статье 6.4 КоАП РФ. Также есть региональные штрафы за нарушение режима тишины. Например, в Москве он составляет до 2 тысяч рублей.Кроме того, к ответственности могут привлечь за курение в подъезде. Размер штрафа — от 500 до 1,5 тысячи рублей."Если вы решили сделать перепланировку квартиры: объединили кухню с комнатой, убрали стену или переделали санузел и не согласовали это официально, то это считается нарушением. За такое могут наложить штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей", – говорит эксперт.Если в квартире расположен офис или гостиница, которая мешает соседям, владельцу могут вынести предупреждение или наложить штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей.Также могут последовать санкции, если владелец квартиры не соблюдает требования к содержанию домашних животных, в частности, не проводит уборку помещения. Если в результате антисанитарии пострадают соседи по лестничной площадке, размер штрафа будет выше.
https://ria.ru/20250711/kusty-2028470757.html
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россия, москва, дмитрий бондарь
Россия, Москва, Дмитрий Бондарь
Россиян предупредили, какие штрафы можно получить у себя дома

Бондарь: жильцам дома грозят штрафы за шум, курение в подъезде и перепланировку

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыПодъезд жилого дома
Подъезд жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Подъезд жилого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Жильцов квартир могут оштрафовать за шум, незаконную перепланировку, курение в подъезде, использование помещения не по назначению и несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Об этом агентству "Прайм" рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, за лай собаки, который мешает соседям спать, можно получить штраф от 500 до 1 тысячи рублей по статье 6.4 КоАП РФ. Также есть региональные штрафы за нарушение режима тишины. Например, в Москве он составляет до 2 тысяч рублей.
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Кроме того, к ответственности могут привлечь за курение в подъезде. Размер штрафа — от 500 до 1,5 тысячи рублей.
«
"Если вы решили сделать перепланировку квартиры: объединили кухню с комнатой, убрали стену или переделали санузел и не согласовали это официально, то это считается нарушением. За такое могут наложить штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей", – говорит эксперт.
Если в квартире расположен офис или гостиница, которая мешает соседям, владельцу могут вынести предупреждение или наложить штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей.
Также могут последовать санкции, если владелец квартиры не соблюдает требования к содержанию домашних животных, в частности, не проводит уборку помещения. Если в результате антисанитарии пострадают соседи по лестничной площадке, размер штрафа будет выше.
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