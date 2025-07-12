https://ria.ru/20250712/shtraf-2028706144.html
Россиян предупредили, какие штрафы можно получить у себя дома
Россиян предупредили, какие штрафы можно получить у себя дома - РИА Новости, 12.07.2025
Россиян предупредили, какие штрафы можно получить у себя дома
Жильцов квартир могут оштрафовать за шум, незаконную перепланировку, курение в подъезде, использование помещения не по назначению и несоблюдение требований к... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T03:18:00+03:00
2025-07-12T03:18:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Жильцов квартир могут оштрафовать за шум, незаконную перепланировку, курение в подъезде, использование помещения не по назначению и несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Об этом агентству "Прайм" рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.По его словам, за лай собаки, который мешает соседям спать, можно получить штраф от 500 до 1 тысячи рублей по статье 6.4 КоАП РФ. Также есть региональные штрафы за нарушение режима тишины. Например, в Москве он составляет до 2 тысяч рублей.Кроме того, к ответственности могут привлечь за курение в подъезде. Размер штрафа — от 500 до 1,5 тысячи рублей."Если вы решили сделать перепланировку квартиры: объединили кухню с комнатой, убрали стену или переделали санузел и не согласовали это официально, то это считается нарушением. За такое могут наложить штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей", – говорит эксперт.Если в квартире расположен офис или гостиница, которая мешает соседям, владельцу могут вынести предупреждение или наложить штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей.Также могут последовать санкции, если владелец квартиры не соблюдает требования к содержанию домашних животных, в частности, не проводит уборку помещения. Если в результате антисанитарии пострадают соседи по лестничной площадке, размер штрафа будет выше.
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россия, москва, дмитрий бондарь
Россия, Москва, Дмитрий Бондарь
Россиян предупредили, какие штрафы можно получить у себя дома
Бондарь: жильцам дома грозят штрафы за шум, курение в подъезде и перепланировку