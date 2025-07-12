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Московские школьники провели поисковую экспедицию в местах боев ВОВ - РИА Новости, 12.07.2025
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14:13 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/shkolniki-2028749996.html
Московские школьники провели поисковую экспедицию в местах боев ВОВ
Московские школьники провели поисковую экспедицию в местах боев ВОВ - РИА Новости, 12.07.2025
Московские школьники провели поисковую экспедицию в местах боев ВОВ
Столичные школьники провели поисковую экспедицию в местах боев Великой Отечественной войны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T14:13:00+03:00
2025-07-12T14:13:00+03:00
общество
москва
калужская область
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Столичные школьники провели поисковую экспедицию в местах боев Великой Отечественной войны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Двенадцать учеников из школы номер 1788 отправились на границу с Калужской областью - в деревню Кузовлево. В 1941-м здесь находилась линия обороны Москвы и велись ожесточенные бои. Среди находок школьников также больше десяти артефактов времен обороны Москвы: советские и немецкие гильзы, штык от винтовки Мосина и советская каска", - написал Собянин в Telegram-канале. Мэр отметил, что раскопки прошли в рамках летней всероссийской акции "Вахта памяти", до экспедиции дети изучали места боев по картам и архивным материалам, проходили обучение в "Школе поисковика". "Сейчас в столичных школах и колледжах работает свыше 30 поисковых отрядов. Помимо этого, открыто больше 400 военно-патриотических клубов, где занимаются свыше 20 тысяч ребят", - добавил Собянин.
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общество, москва, калужская область, сергей собянин
Общество, Москва, Калужская область, Сергей Собянин
Московские школьники провели поисковую экспедицию в местах боев ВОВ

Московские школьники провели поисковую экспедицию в местах боев ВОВ в Кузовлево

© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы Столичные школьники во время поисковой экспедиции в местах боев Великой Отечественной войны
Столичные школьники во время поисковой экспедиции в местах боев Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
Столичные школьники во время поисковой экспедиции в местах боев Великой Отечественной войны
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Столичные школьники провели поисковую экспедицию в местах боев Великой Отечественной войны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«
"Двенадцать учеников из школы номер 1788 отправились на границу с Калужской областью - в деревню Кузовлево. В 1941-м здесь находилась линия обороны Москвы и велись ожесточенные бои. Среди находок школьников также больше десяти артефактов времен обороны Москвы: советские и немецкие гильзы, штык от винтовки Мосина и советская каска", - написал Собянин в Telegram-канале.
Мэр отметил, что раскопки прошли в рамках летней всероссийской акции "Вахта памяти", до экспедиции дети изучали места боев по картам и архивным материалам, проходили обучение в "Школе поисковика".
"Сейчас в столичных школах и колледжах работает свыше 30 поисковых отрядов. Помимо этого, открыто больше 400 военно-патриотических клубов, где занимаются свыше 20 тысяч ребят", - добавил Собянин.
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ОбществоМоскваКалужская областьСергей Собянин
 
 
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