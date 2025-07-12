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Подразделения "Севера" улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Севера" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 12.07.2025
Подразделения "Севера" улучшили положение по переднему краю
ВСУ за сутки потеряли более 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T12:03:00+03:00
2025-07-12T12:03:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Радянское, Алексеевка, Кондратовка, Варачино, Юнаковка и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Меловое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.МО РФ уточнило, что ВСУ потеряли "более 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Севера" улучшили положение по переднему краю
ВСУ потеряли более 170 военных в зоне ответственности "Севера"