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Переговоры Израиля с ХАМАС в Дохе продолжаются, пишет Axios - РИА Новости, 12.07.2025
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23:32 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/sdelka-2028821989.html
Переговоры Израиля с ХАМАС в Дохе продолжаются, пишет Axios
Переговоры Израиля с ХАМАС в Дохе продолжаются, пишет Axios - РИА Новости, 12.07.2025
Переговоры Израиля с ХАМАС в Дохе продолжаются, пишет Axios
Переговоры Израиля с палестинским движением ХАМАС в Дохе по прекращению огня в секторе Газа продолжаются, Катар как посредник представил свой вариант... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T23:32:00+03:00
2025-07-12T23:32:00+03:00
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доха
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Переговоры Израиля с палестинским движением ХАМАС в Дохе по прекращению огня в секторе Газа продолжаются, Катар как посредник представил свой вариант соглашения, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного высокопоставленного израильского чиновника. Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на палестинские источники ранее заявлял, что участники переговоров по сектору Газа обсудят в субботу в катарской столице Дохе тему заложников и гуманитарную помощь. Как заявил журналисту израильский чиновник, переговоры в Дохе по поводу прекращения огня в Газе продолжаются, в субботу также прошли переговоры с египетскими и катарскими посредниками. Чиновник добавил, что Катар представил свой вариант сделки по Газе, который был принят Израилем. Журналист Axios не уточняет условия катарского варианта сделки. "Израильская команда была отправлена в Доху на основании предложения Катара, которое Израиль принял, и делегация получила необходимый мандат для переговоров", - отметил Равид со ссылкой на израильского чиновника. Как добавил журналисту портала израильский чиновник, палестинское движение ХАМАС отвергло предложение Катара. "ХАМАС отвергло предложение Катара, создает препятствия, не идет на компромисс и сопровождает переговоры кампанией психологической войны, направленной на подрыв переговоров", - цитирует Равид израильского чиновника. В среду палестинское движение ХАМАС объявило, что в рамках переговоров о прекращении огня в секторе Газа согласилось освободить десять заложников. В тот же день премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Вашингтон заявил, что есть хорошие шансы договориться с ХАМАС о прекращении огня и вернуть из плена всех израильских заложников. В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее утверждал глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, арабская республика вместе с другими посредниками - Катаром и США - работает над 60-дневным прекращением огня в секторе, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 57 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка 1,5 тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250712/konflikt-1915630213.html
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в мире, цены на нефть, израиль, катар, доха, биньямин нетаньяху, хамас, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Цены на нефть, Израиль, Катар, Доха, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Переговоры Израиля с ХАМАС в Дохе продолжаются, пишет Axios

Axios: Катар представил вариант сделки для Израиля и ХАМАС в переговорах по Газе

© AP Photo / Mohammed DahmanПоследствия удара по городу Хан-Юнис
Последствия удара по городу Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Mohammed Dahman
Последствия удара по городу Хан-Юнис. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Переговоры Израиля с палестинским движением ХАМАС в Дохе по прекращению огня в секторе Газа продолжаются, Катар как посредник представил свой вариант соглашения, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного высокопоставленного израильского чиновника.
Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на палестинские источники ранее заявлял, что участники переговоров по сектору Газа обсудят в субботу в катарской столице Дохе тему заложников и гуманитарную помощь.
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Как заявил журналисту израильский чиновник, переговоры в Дохе по поводу прекращения огня в Газе продолжаются, в субботу также прошли переговоры с египетскими и катарскими посредниками. Чиновник добавил, что Катар представил свой вариант сделки по Газе, который был принят Израилем. Журналист Axios не уточняет условия катарского варианта сделки.
"Израильская команда была отправлена в Доху на основании предложения Катара, которое Израиль принял, и делегация получила необходимый мандат для переговоров", - отметил Равид со ссылкой на израильского чиновника.
Как добавил журналисту портала израильский чиновник, палестинское движение ХАМАС отвергло предложение Катара.
«
"ХАМАС отвергло предложение Катара, создает препятствия, не идет на компромисс и сопровождает переговоры кампанией психологической войны, направленной на подрыв переговоров", - цитирует Равид израильского чиновника.
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В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее утверждал глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, арабская республика вместе с другими посредниками - Катаром и США - работает над 60-дневным прекращением огня в секторе, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 57 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка 1,5 тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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