https://ria.ru/20250712/sbu-2028705977.html

СБУ заочно предъявила обвинения украинскому бизнесмену Курченко

СБУ заочно предъявила обвинения украинскому бизнесмену Курченко - РИА Новости, 12.07.2025

СБУ заочно предъявила обвинения украинскому бизнесмену Курченко

СБУ сообщила, что заочно предъявила обвинения выехавшему из страны украинскому бизнесмену Сергею Курченко, ему вменяют "военные преступления". РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T00:54:00+03:00

2025-07-12T00:54:00+03:00

2025-07-12T00:54:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. СБУ сообщила, что заочно предъявила обвинения выехавшему из страны украинскому бизнесмену Сергею Курченко, ему вменяют "военные преступления". По утверждению следствия, он вместе с группой сообщников из семи человек якобы завладел промышленными предприятиями, включая шахты и заводы, в ДНР и ЛНР. "Значительное количество комплексов угледобывающей, металлургической и коксохимической промышленности "присвоил" и незаконно эксплуатировал украинский бизнесмен-беглец Сергей Курченко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. СБУ заочно предъявили всем фигурантам дела обвинения в "военных преступлениях: разграбление национальных ценностей, другие нарушения законов и обычаев войны". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20250123/sbu-1995136430.html

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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, сергей курченко, служба безопасности украины