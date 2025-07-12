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СБУ заочно предъявила обвинения украинскому бизнесмену Курченко - РИА Новости, 12.07.2025
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00:54 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/sbu-2028705977.html
СБУ заочно предъявила обвинения украинскому бизнесмену Курченко
СБУ заочно предъявила обвинения украинскому бизнесмену Курченко - РИА Новости, 12.07.2025
СБУ заочно предъявила обвинения украинскому бизнесмену Курченко
СБУ сообщила, что заочно предъявила обвинения выехавшему из страны украинскому бизнесмену Сергею Курченко, ему вменяют "военные преступления". РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T00:54:00+03:00
2025-07-12T00:54:00+03:00
в мире
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россия
сергей курченко
служба безопасности украины
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. СБУ сообщила, что заочно предъявила обвинения выехавшему из страны украинскому бизнесмену Сергею Курченко, ему вменяют "военные преступления". По утверждению следствия, он вместе с группой сообщников из семи человек якобы завладел промышленными предприятиями, включая шахты и заводы, в ДНР и ЛНР. "Значительное количество комплексов угледобывающей, металлургической и коксохимической промышленности "присвоил" и незаконно эксплуатировал украинский бизнесмен-беглец Сергей Курченко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. СБУ заочно предъявили всем фигурантам дела обвинения в "военных преступлениях: разграбление национальных ценностей, другие нарушения законов и обычаев войны". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20250123/sbu-1995136430.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, сергей курченко, служба безопасности украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Сергей Курченко, Служба безопасности Украины
СБУ заочно предъявила обвинения украинскому бизнесмену Курченко

СБУ обвинила в военных преступлениях украинского бизнесмена Курченко

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. СБУ сообщила, что заочно предъявила обвинения выехавшему из страны украинскому бизнесмену Сергею Курченко, ему вменяют "военные преступления".
По утверждению следствия, он вместе с группой сообщников из семи человек якобы завладел промышленными предприятиями, включая шахты и заводы, в ДНР и ЛНР.
"Значительное количество комплексов угледобывающей, металлургической и коксохимической промышленности "присвоил" и незаконно эксплуатировал украинский бизнесмен-беглец Сергей Курченко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
СБУ заочно предъявили всем фигурантам дела обвинения в "военных преступлениях: разграбление национальных ценностей, другие нарушения законов и обычаев войны". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСергей КурченкоСлужба безопасности Украины
 
 
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