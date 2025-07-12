https://ria.ru/20250712/samolet-2028800632.html

Израильский самолет нанес удар по жилому дому в Ливане, погибла женщина

Израильский самолет нанес удар по жилому дому в Ливане, погибла женщина - РИА Новости, 12.07.2025

Израильский самолет нанес удар по жилому дому в Ливане, погибла женщина

Самолет израильских ВВС нанес удар по жилому дому в районе Хиям на юге Ливана, один человек погиб, информирует центр экстренных ситуаций при министерстве... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T19:33:00+03:00

2025-07-12T19:33:00+03:00

2025-07-12T19:33:00+03:00

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 12 июл - РИА Новости. Самолет израильских ВВС нанес удар по жилому дому в районе Хиям на юге Ливана, один человек погиб, информирует центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана. "В результате авиаудара враждебного Израиля по дому в районе Хиям погиб один человек", - говорится в отчете. Армия Израиля в субботу заявила, что целью атаки в районе ливанского Хияма был командир противотанкового подразделения движения "Хезболлах". Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701. Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, происходящую от шиитского сопротивления.

https://ria.ru/20250711/es-2028624628.html

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в мире, ливан, израиль, тель-авив, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024