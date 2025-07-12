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В Самаре ураганный ветер повалил дерево на палатку с людьми, есть погибшие
В Самаре ураганный ветер повалил дерево на палатку с людьми, есть погибшие - РИА Новости, 12.07.2025
В Самаре ураганный ветер повалил дерево на палатку с людьми, есть погибшие
Ураганный ветер повалил дерево на палатку с людьми в Красноглинском районе Самары, в результате погибли два человека, сообщил председатель правительства... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T18:59:00+03:00
2025-07-12T18:59:00+03:00
2025-07-12T18:59:00+03:00
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САМАРА, 12 июл - РИА Новости. Ураганный ветер повалил дерево на палатку с людьми в Красноглинском районе Самары, в результате погибли два человека, сообщил председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов в своем Telegram-канале. "Эти сутки дежурю в правительстве. К сожалению, плохие новости: на Волге происшествие с плавучим домом, погибла девушка. В Красноглинском районе (Самары - ред.) ураганным ветром повалило дерево, упало на палатку с отдыхающими, погибло два человека", - написал Смирнов. Председатель регионального правительства добавил, что в Похвистневском районе в реке Большой Кинель утонули двое молодых ребят. Ранее в региональном ГУМЧС России сообщили, что в Красноглинском районе Самары в результате опрокидывания маломерного судна на Волге погибла женщина, пять человек удалось спасти. В Приволжской транспортной прокуратуре сообщали РИА Новости, что судно опрокинулось из-за сильного ветра.
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происшествия, самара, самарская область, похвистневский район, угроза наводнения в петербурге (2025)
Происшествия, Самара, Самарская область, Похвистневский район, Угроза наводнения в Петербурге (2025)
В Самаре ураганный ветер повалил дерево на палатку с людьми, есть погибшие
В Самаре ураганный ветер повалил дерево на палатку, погибли два человека