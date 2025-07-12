https://ria.ru/20250712/rossiya-2028821162.html

Договоренности с "Иннопромом" послужат развитию Югры, заявил Кухарук

Договоренности с "Иннопромом" послужат развитию Югры, заявил Кухарук - РИА Новости, 12.07.2025

Договоренности с "Иннопромом" послужат развитию Югры, заявил Кухарук

Власти и компании Ханты-Мансийского автономного округа использовали площадки "Иннопрома" для обсуждения с действующими и новыми партнерами перспективы... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T23:16:00+03:00

2025-07-12T23:16:00+03:00

2025-07-12T23:16:00+03:00

россия

ханты-мансийский автономный округ

свердловская область

руслан кухарук

сбербанк россии

ростелеком

технологии

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ТЮМЕНЬ, 12 июл – РИА Новости. Власти и компании Ханты-Мансийского автономного округа использовали площадки "Иннопрома" для обсуждения с действующими и новыми партнерами перспективы сотрудничества, достигнутые на форуме договоренности станут драйвером устойчивого развития региона, заявил губернатор округа Руслан Кухарук. Международная промышленная выставка "Иннопром" - это главная промышленная выставка России, организуемая минпромторгом России и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо". "Ключевая задача работы на выставке – поддержка югорских предприятий и привлечение инвесторов. Каждое подписанное соглашение – это конкретный шаг к укреплению экономики Югры, созданию современных рабочих мест, улучшению инфраструктуры и качества жизни. Обозначенные на "Иннопроме" совместные планы и договоренности станут драйвером устойчивого развития региона", - сообщил Кухарук, комментируя в своем Telegram-канале участие региона в выставке. Кухарук отметил, что участие Югры в "Иннопроме" - не просто возможность представить регион, но и возможность для укрепления позиций югорских компаний на международном рынке и развития передовых технологий на местных предприятиях. На нынешнем "Иннопроме" власти Югры подписали меморандум о реализации проекта по производству высокочистого кварцевого концентрата на базе АО "Полярный кварц" с "Корпорацией Попов Радио". Со Сбербанком обсудили использование ИИ-решений для социально-экономического развития округа, договорились совместно реализовать проект по дистанционному мониторингу показателей здоровья на IT-стойбищах. С Объединенными Арабскими Эмиратами обсудили разработку совместных решений в сфере добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и возможность выхода югорских нефтесервисных компаний на рынок ОАЭ. С Ростелекомом детализировали совместные проекты по строительству волоконно-оптической линии связи в труднодоступных населенных пунктах Березовского, Кондинского, Нижневартовского и Сургутского районов, созданию центра обработки данных в особой экономической зоне "Нягань" и масштабированию проекта по развитию беспилотной отрасли. С компаний "Победа-1" обсудили ход создания первого в России производства отечественных белковых компонентов для детского питания. Уже запущен цех по производству иммунокорректирующей добавки. С NorGroup наметили совместные планы по развитию энергоэффективной городской инфраструктуры и благоустройству (модернизация системы освещения, установка "умных" остановочных комплексов, раздельный сбор мусора, архитектурная подсветка). Также обсудили возможную локализацию производства в Югре.

россия

ханты-мансийский автономный округ

свердловская область

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россия, ханты-мансийский автономный округ, свердловская область, руслан кухарук, сбербанк россии, ростелеком, технологии