Договоренности с "Иннопромом" послужат развитию Югры, заявил Кухарук
Кухарук: договоренности с "Иннопромом" послужат развитию Югры
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 12 июл – РИА Новости. Власти и компании Ханты-Мансийского автономного округа использовали площадки "Иннопрома" для обсуждения с действующими и новыми партнерами перспективы сотрудничества, достигнутые на форуме договоренности станут драйвером устойчивого развития региона, заявил губернатор округа Руслан Кухарук.
Международная промышленная выставка "Иннопром" - это главная промышленная выставка России, организуемая минпромторгом России и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".
"Ключевая задача работы на выставке – поддержка югорских предприятий и привлечение инвесторов. Каждое подписанное соглашение – это конкретный шаг к укреплению экономики Югры, созданию современных рабочих мест, улучшению инфраструктуры и качества жизни. Обозначенные на "Иннопроме" совместные планы и договоренности станут драйвером устойчивого развития региона", - сообщил Кухарук, комментируя в своем Telegram-канале участие региона в выставке.
Кухарук отметил, что участие Югры в "Иннопроме" - не просто возможность представить регион, но и возможность для укрепления позиций югорских компаний на международном рынке и развития передовых технологий на местных предприятиях.
На нынешнем "Иннопроме" власти Югры подписали меморандум о реализации проекта по производству высокочистого кварцевого концентрата на базе АО "Полярный кварц" с "Корпорацией Попов Радио". Со Сбербанком обсудили использование ИИ-решений для социально-экономического развития округа, договорились совместно реализовать проект по дистанционному мониторингу показателей здоровья на IT-стойбищах. С Объединенными Арабскими Эмиратами обсудили разработку совместных решений в сфере добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и возможность выхода югорских нефтесервисных компаний на рынок ОАЭ. С Ростелекомом детализировали совместные проекты по строительству волоконно-оптической линии связи в труднодоступных населенных пунктах Березовского, Кондинского, Нижневартовского и Сургутского районов, созданию центра обработки данных в особой экономической зоне "Нягань" и масштабированию проекта по развитию беспилотной отрасли. С компаний "Победа-1" обсудили ход создания первого в России производства отечественных белковых компонентов для детского питания. Уже запущен цех по производству иммунокорректирующей добавки. С NorGroup наметили совместные планы по развитию энергоэффективной городской инфраструктуры и благоустройству (модернизация системы освещения, установка "умных" остановочных комплексов, раздельный сбор мусора, архитектурная подсветка). Также обсудили возможную локализацию производства в Югре.