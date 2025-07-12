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"Орленок" выпустил более миллиона детей за 65 лет - РИА Новости, 12.07.2025
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21:18 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/rossiya-2028811540.html
"Орленок" выпустил более миллиона детей за 65 лет
"Орленок" выпустил более миллиона детей за 65 лет - РИА Новости, 12.07.2025
"Орленок" выпустил более миллиона детей за 65 лет
Всероссийский детский центр "Орленок" выпустил более 1,5 миллиона детей за 65 лет своего существования, рассказал журналистам на праздновании юбилея центра его... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T21:18:00+03:00
2025-07-12T21:18:00+03:00
общество
россия
китай
краснодарский край
александр джеус
юнеско
орленок (детский центр)
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КРАСНОДАР, 12 июл - РИА Новости. Всероссийский детский центр "Орленок" выпустил более 1,5 миллиона детей за 65 лет своего существования, рассказал журналистам на праздновании юбилея центра его директор Александр Джеус. "За 65 лет существования Орленка, его бурной, энергичной, молодой, красивой жизни, выпущено более 1,5 миллиона детей и подростков, которые прошли удивительную школу "Орленка", - рассказал Джеус журналистам. Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Игорь Юргин рассказал, что патриотизм заложен в традиции "Орленка". "Орленок" является передовым в патриотическом воспитании лагерем, и здесь мы делаем на этом большое усилие, большой акцент. И непосредственно это направление именно в лагере Орленок мы будем развивать… Лагеря кто строил? Фронтовики. И, как заложилась традиция, лагерь принял зов наших предков, здесь лагеря другой направленности не может быть", - рассказал журналистам Юргин. Глава "Орленка" Александр Джеус поделился планами работы центра на следующие десять лет. "Орленок" принимает ежегодно свыше 25 тысяч детей. По поручению президента РФ работает программа развития "Орленка", и по этой программе к 2030 году "Орленок" должен принимать до 50 тысяч детей", - сказал Джеус. В ходе празднования "Орленок" подписал соглашение с институтом лагерного образования Китая о дружбе и взаимном обмене опытом. После торжественной части "орлята" с вожатыми лагеря в главных ролях выступили с праздничным концертом. Всероссийский детский центр "Орлёнок" в субботу отмечает 65-летие. Он находится в Краснодарском крае в 45 километрах от Туапсе. В "Орлёнке" работают десять базовых детских лагерей, одновременно зимой в них могут находиться 1500 ребят, а летом – больше 3500. За год в "Орлёнке" проходит 13 смен. Общая территория "Орлёнка" - 253 гектара, протяжённость его песчаных пляжей – 3,7 километра. В 2012 году "Орлёнку" был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО". Центр является членом Международного содружества лагерей (International Camping Fellowship) и Национальной ассоциации детских лагерей.
https://sn.ria.ru/20250620/orlenok-2023551831.html
https://sn.ria.ru/20250627/orlenok-2024792454.html
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общество, россия, китай, краснодарский край, александр джеус, юнеско, орленок (детский центр)
Общество, Россия, Китай, Краснодарский край, Александр Джеус, ЮНЕСКО, Орленок (детский центр)
"Орленок" выпустил более миллиона детей за 65 лет

"Орленок" выпустил более 1,5 млн детей за 65 лет своего существования

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкВсероссийский детский центр "Орленок"
Всероссийский детский центр Орленок - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Всероссийский детский центр "Орленок". Архивное фото
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КРАСНОДАР, 12 июл - РИА Новости. Всероссийский детский центр "Орленок" выпустил более 1,5 миллиона детей за 65 лет своего существования, рассказал журналистам на праздновании юбилея центра его директор Александр Джеус.
"За 65 лет существования Орленка, его бурной, энергичной, молодой, красивой жизни, выпущено более 1,5 миллиона детей и подростков, которые прошли удивительную школу "Орленка", - рассказал Джеус журналистам.
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Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Игорь Юргин рассказал, что патриотизм заложен в традиции "Орленка".
"Орленок" является передовым в патриотическом воспитании лагерем, и здесь мы делаем на этом большое усилие, большой акцент. И непосредственно это направление именно в лагере Орленок мы будем развивать… Лагеря кто строил? Фронтовики. И, как заложилась традиция, лагерь принял зов наших предков, здесь лагеря другой направленности не может быть", - рассказал журналистам Юргин.
Глава "Орленка" Александр Джеус поделился планами работы центра на следующие десять лет.
"Орленок" принимает ежегодно свыше 25 тысяч детей. По поручению президента РФ работает программа развития "Орленка", и по этой программе к 2030 году "Орленок" должен принимать до 50 тысяч детей", - сказал Джеус.
В ходе празднования "Орленок" подписал соглашение с институтом лагерного образования Китая о дружбе и взаимном обмене опытом. После торжественной части "орлята" с вожатыми лагеря в главных ролях выступили с праздничным концертом.
Всероссийский детский центр "Орлёнок" в субботу отмечает 65-летие. Он находится в Краснодарском крае в 45 километрах от Туапсе. В "Орлёнке" работают десять базовых детских лагерей, одновременно зимой в них могут находиться 1500 ребят, а летом – больше 3500. За год в "Орлёнке" проходит 13 смен. Общая территория "Орлёнка" - 253 гектара, протяжённость его песчаных пляжей – 3,7 километра.
В 2012 году "Орлёнку" был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО". Центр является членом Международного содружества лагерей (International Camping Fellowship) и Национальной ассоциации детских лагерей.
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