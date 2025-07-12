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Олег Николаев: "Зеленое золото России" укрепит позиции чувашского хмеля - РИА Новости, 12.07.2025
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21:13 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/rossiya-2028811069.html
Олег Николаев: "Зеленое золото России" укрепит позиции чувашского хмеля
Олег Николаев: "Зеленое золото России" укрепит позиции чувашского хмеля - РИА Новости, 12.07.2025
Олег Николаев: "Зеленое золото России" укрепит позиции чувашского хмеля
Четвертый Всероссийский фестиваль "Зеленое золото России", посвященный развитию хмелеводства, стартовал в Чебоксарах, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T21:13:00+03:00
2025-07-12T21:13:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Четвертый Всероссийский фестиваль "Зеленое золото России", посвященный развитию хмелеводства, стартовал в Чебоксарах, сообщает пресс-служба регионального правительства. Фестиваль "Зеленое золото России" – это площадка для демонстрации достижений, обмена опытом и укрепления деловых связей между производителями пива и хмеля. Мероприятие способствует продвижению региональных брендов и привлечению инвестиций в развитие сельского хозяйства. В этом году форум приобрел международный статус, приняв участников из Белоруссии. Всего в работе фестиваля принимают участие 21 пивзавод, 25 предприятий общественного питания и 7 предприятий малых форм хозяйств, а также 6 представителей народных промыслов. "Наша задача в рамках форума – обсудить текущее состояние дел и дальнейшие планы, которые предстоит совместно воплотить в жизнь", – приводятся в сообщении слова из обращения главы Чувашии Олега Николаева к гостям фестиваля. В рамках деловой программы фестиваля 17-18 июля состоится конференция "Российский хмель". Почти 200 специалистов-производителей обсудят перспективы и проблемы развития хмелеводства и пивоваренной индустрии. Как отметили в пресс-службе, Чувашия исторически является одним из ведущих регионов России по производству хмеля. Правительство республики уделяет приоритетное внимание отрасли. В регионе действуют специальные меры поддержки, включая компенсацию затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, а также частичный возврат расходов на покупку оборудования после реализации хмеля. Цель, которую ставит глава республики перед отраслью: увеличить валовой сбор хмеля до 2 тысяч тонн к 2030 году, импортозаместить чувашским хмелем до 50% потребности российских потребителей в этом сырье. Так, в рамках программы социально-экономического развития республики запускается грант "Чувашский хмель". На развитие хмелеводства в рамках грантовой поддержки в период с 2025 по 2030 годы из федерального бюджета выделено 1,8 миллиарда рублей, а так же 2,2 миллиарда рублей из внебюджетных источников. Эти средства на конкурсной основе будут предоставлены российским организациям и индивидуальным предпринимателям. Инвестиции из внебюджетных источников будут направлены на организацию производства и переработки хмеля, обновление парка техники и оборудования.
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чебоксары, белоруссия, россия, олег николаев (политик)
Чебоксары, Белоруссия, Россия, Олег Николаев (политик)
Олег Николаев: "Зеленое золото России" укрепит позиции чувашского хмеля

Более 50 предприятий участвуют в фестивале хмелеводов в Чебоксарах

© Фото : пресс-служба администрации главы Чувашской РеспубликиФестиваль "Зеленое золото России"
Фестиваль Зеленое золото России - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : пресс-служба администрации главы Чувашской Республики
Фестиваль "Зеленое золото России". Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Четвертый Всероссийский фестиваль "Зеленое золото России", посвященный развитию хмелеводства, стартовал в Чебоксарах, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Фестиваль "Зеленое золото России" – это площадка для демонстрации достижений, обмена опытом и укрепления деловых связей между производителями пива и хмеля. Мероприятие способствует продвижению региональных брендов и привлечению инвестиций в развитие сельского хозяйства. В этом году форум приобрел международный статус, приняв участников из Белоруссии. Всего в работе фестиваля принимают участие 21 пивзавод, 25 предприятий общественного питания и 7 предприятий малых форм хозяйств, а также 6 представителей народных промыслов.
"Наша задача в рамках форума – обсудить текущее состояние дел и дальнейшие планы, которые предстоит совместно воплотить в жизнь", – приводятся в сообщении слова из обращения главы Чувашии Олега Николаева к гостям фестиваля.
В рамках деловой программы фестиваля 17-18 июля состоится конференция "Российский хмель". Почти 200 специалистов-производителей обсудят перспективы и проблемы развития хмелеводства и пивоваренной индустрии.
Как отметили в пресс-службе, Чувашия исторически является одним из ведущих регионов России по производству хмеля. Правительство республики уделяет приоритетное внимание отрасли. В регионе действуют специальные меры поддержки, включая компенсацию затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, а также частичный возврат расходов на покупку оборудования после реализации хмеля.
Цель, которую ставит глава республики перед отраслью: увеличить валовой сбор хмеля до 2 тысяч тонн к 2030 году, импортозаместить чувашским хмелем до 50% потребности российских потребителей в этом сырье.
Так, в рамках программы социально-экономического развития республики запускается грант "Чувашский хмель". На развитие хмелеводства в рамках грантовой поддержки в период с 2025 по 2030 годы из федерального бюджета выделено 1,8 миллиарда рублей, а так же 2,2 миллиарда рублей из внебюджетных источников. Эти средства на конкурсной основе будут предоставлены российским организациям и индивидуальным предпринимателям. Инвестиции из внебюджетных источников будут направлены на организацию производства и переработки хмеля, обновление парка техники и оборудования.
 
ЧебоксарыБелоруссияРоссияОлег Николаев (политик)
 
 
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