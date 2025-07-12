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На смену в "Орленок" приедет группа детей с Кубы - РИА Новости, 12.07.2025
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20:55 12.07.2025 (обновлено: 21:08 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/rossiya-2028808999.html
На смену в "Орленок" приедет группа детей с Кубы
На смену в "Орленок" приедет группа детей с Кубы - РИА Новости, 12.07.2025
На смену в "Орленок" приедет группа детей с Кубы
Группа детей с Кубы приедет на смену во Всероссийский детский центр "Орленок" после почти 30-летнего перерыва, рассказал журналистам на праздновании 65-летнего... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T20:55:00+03:00
2025-07-12T21:08:00+03:00
общество
куба
краснодарский край
туапсе
александр джеус
юнеско
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КРАСНОДАР, 12 июл — РИА Новости. Группа детей с Кубы приедет на смену во Всероссийский детский центр "Орленок" после почти 30-летнего перерыва, рассказал журналистам на праздновании 65-летнего юбилея ВДЦ "Орленок" его директор Александр Джеус."Недавно возобновилось взаимодействие с Республикой Куба. &lt;…&gt; Они приезжают в восьмую смену — 25 детей вместе со своими наставниками. После почти 30-летнего перерыва мы возобновили взаимодействие с Кубой", — рассказал журналистам Джеус. Всероссийский детский центр "Орленок" отмечает 65-летие в 2025 году. Он находится в Краснодарском крае, в 45 километрах от Туапсе. В "Орленке" работают десять базовых детских лагерей, одновременно зимой в них могут находиться полторы тысячи ребят, а летом — больше 3,5 тысячи. За год в "Орленке" проходит 13 смен. Общая территория ВДЦ — 253 гектара, протяженность его песчаных пляжей — 3,7 километра.В 2012 году "Орленку" присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО". Центр является членом Международного содружества лагерей (International Camping Fellowship) и Национальной ассоциации детских лагерей.
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общество, куба, краснодарский край, туапсе, александр джеус, юнеско
Общество, Куба, Краснодарский край, Туапсе, Александр Джеус, ЮНЕСКО
На смену в "Орленок" приедет группа детей с Кубы

На смену во Всероссийский детский центр "Орленок" приедут 25 детей с Кубы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗдание Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орленок" в Туапсинском районе Краснодарского края
Здание Всероссийского детского центра (ВДЦ) Орленок в Туапсинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Здание Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орленок" в Туапсинском районе Краснодарского края. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 12 июл — РИА Новости. Группа детей с Кубы приедет на смену во Всероссийский детский центр "Орленок" после почти 30-летнего перерыва, рассказал журналистам на праздновании 65-летнего юбилея ВДЦ "Орленок" его директор Александр Джеус.
"Недавно возобновилось взаимодействие с Республикой Куба. <…> Они приезжают в восьмую смену — 25 детей вместе со своими наставниками. После почти 30-летнего перерыва мы возобновили взаимодействие с Кубой", — рассказал журналистам Джеус.
Всероссийский детский центр "Орленок" отмечает 65-летие в 2025 году. Он находится в Краснодарском крае, в 45 километрах от Туапсе. В "Орленке" работают десять базовых детских лагерей, одновременно зимой в них могут находиться полторы тысячи ребят, а летом — больше 3,5 тысячи. За год в "Орленке" проходит 13 смен. Общая территория ВДЦ — 253 гектара, протяженность его песчаных пляжей — 3,7 километра.
В 2012 году "Орленку" присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО". Центр является членом Международного содружества лагерей (International Camping Fellowship) и Национальной ассоциации детских лагерей.
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