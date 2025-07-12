https://ria.ru/20250712/rossiya-2028769791.html

В парке "Патриот" построят монумент в честь борьбы с японским милитаризмом

В парке "Патриот" построят монумент в честь борьбы с японским милитаризмом - РИА Новости, 12.07.2025

В парке "Патриот" построят монумент в честь борьбы с японским милитаризмом

В подмосковном парке "Патриот" будет сооружен монумент в честь совместной борьбы СССР и КНДР с японским милитаризмом в годы Второй мировой войны, заявил глава... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T16:33:00+03:00

2025-07-12T16:33:00+03:00

2025-07-12T16:33:00+03:00

в мире

россия

кндр (северная корея)

ссср

сергей лавров

патриот

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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. В подмосковном парке "Патриот" будет сооружен монумент в честь совместной борьбы СССР и КНДР с японским милитаризмом в годы Второй мировой войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Здесь в Корее будет сооружен монумент в память о героях, воинах Корейской Народно-Освободительной Армии, которые вместе с нашими бойцами помогали освободить Курскую область. Одновременно в России, в Москве, в парке "Патриот" будет сооружен монумент в память о нашей борьбе с японским милитаризмом", - сказал Лавров на торжественном приеме. "Закрепленные в договоре о дружбе союзнические обязательства мы свято выполняем - и Россия, и КНДР, и так будет и впредь", - заключил он.

https://ria.ru/20250509/kndr-2015935087.html

россия

кндр (северная корея)

ссср

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в мире, россия, кндр (северная корея), ссср, сергей лавров, патриот