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В парке "Патриот" построят монумент в честь борьбы с японским милитаризмом - РИА Новости, 12.07.2025
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16:33 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/rossiya-2028769791.html
В парке "Патриот" построят монумент в честь борьбы с японским милитаризмом
В парке "Патриот" построят монумент в честь борьбы с японским милитаризмом - РИА Новости, 12.07.2025
В парке "Патриот" построят монумент в честь борьбы с японским милитаризмом
В подмосковном парке "Патриот" будет сооружен монумент в честь совместной борьбы СССР и КНДР с японским милитаризмом в годы Второй мировой войны, заявил глава... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T16:33:00+03:00
2025-07-12T16:33:00+03:00
в мире
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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. В подмосковном парке "Патриот" будет сооружен монумент в честь совместной борьбы СССР и КНДР с японским милитаризмом в годы Второй мировой войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Здесь в Корее будет сооружен монумент в память о героях, воинах Корейской Народно-Освободительной Армии, которые вместе с нашими бойцами помогали освободить Курскую область. Одновременно в России, в Москве, в парке "Патриот" будет сооружен монумент в память о нашей борьбе с японским милитаризмом", - сказал Лавров на торжественном приеме. "Закрепленные в договоре о дружбе союзнические обязательства мы свято выполняем - и Россия, и КНДР, и так будет и впредь", - заключил он.
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в мире, россия, кндр (северная корея), ссср, сергей лавров, патриот
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), СССР, Сергей Лавров, Патриот
В парке "Патриот" построят монумент в честь борьбы с японским милитаризмом

Лавров: в парке "Патриот" построят монумент в честь борьбы СССР и КНДР

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкТерритория парка "Патриот"
Территория парка Патриот - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Территория парка "Патриот". Архивное фото
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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. В подмосковном парке "Патриот" будет сооружен монумент в честь совместной борьбы СССР и КНДР с японским милитаризмом в годы Второй мировой войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Здесь в Корее будет сооружен монумент в память о героях, воинах Корейской Народно-Освободительной Армии, которые вместе с нашими бойцами помогали освободить Курскую область. Одновременно в России, в Москве, в парке "Патриот" будет сооружен монумент в память о нашей борьбе с японским милитаризмом", - сказал Лавров на торжественном приеме.
"Закрепленные в договоре о дружбе союзнические обязательства мы свято выполняем - и Россия, и КНДР, и так будет и впредь", - заключил он.
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В миреРоссияКНДР (Северная Корея)СССРСергей ЛавровПатриот
 
 
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