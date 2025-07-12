"Приведет к войне". В немецких СМИ вспыхнул скандал из-за статей о России
Berliner Zeitung ответила на обвинения Tageszeitung в пророссийской позиции
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Немецкая газета Berliner Zeitung отреагировала на обвинения в пророссийской позиции со стороны издания Tageszeitung.
В статье TAZ критикует одного из авторов BZ Хольгера Фридриха за отсутствие беспристрастности и пророссийские взгляды, называя его "альтернативным средством массовой информации для болельщиков России".
"Berliner Zeitung публикует авторов, которые <...> осуждают растущее перевооружение ЕС или считают, что исключительно военная поддержка Украины без использования дипломатических средств приведет к тупику: военной эскалации и затяжной войне с Россией с неопределенным исходом для Украины", — пишет BZ в ответ.
Газета подчеркивает, что ее редакция объединяет людей с разными политическими взглядами и порой противоречивыми интересами и публикует даже тех авторов, кто скептически относится к действиям Евросоюза на фоне российско-украинского конфликта.
При этом редакция исходит из того, что читатели ответственны и могут свободно и самостоятельно формировать и развивать собственное мнение о России, заключила BZ.
В Кремле не раз отмечали, что повестка дня мировых СМИ в отношении России — однобокая, предвзятая и ангажированная.