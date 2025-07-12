https://ria.ru/20250712/rossiya-2028747053.html

"Приведет к войне". В немецких СМИ вспыхнул скандал из-за статей о России

"Приведет к войне". В немецких СМИ вспыхнул скандал из-за статей о России - РИА Новости, 12.07.2025

"Приведет к войне". В немецких СМИ вспыхнул скандал из-за статей о России

Немецкая газета Berliner Zeitung отреагировала на обвинения в пророссийской позиции со стороны издания Tageszeitung. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T13:46:00+03:00

2025-07-12T13:46:00+03:00

2025-07-12T17:42:00+03:00

евросоюз

россия

в мире

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Немецкая газета Berliner Zeitung отреагировала на обвинения в пророссийской позиции со стороны издания Tageszeitung."Berliner Zeitung публикует авторов, которые <...> осуждают растущее перевооружение ЕС или считают, что исключительно военная поддержка Украины без использования дипломатических средств приведет к тупику: военной эскалации и затяжной войне с Россией с неопределенным исходом для Украины", — пишет BZ в ответ.Газета подчеркивает, что ее редакция объединяет людей с разными политическими взглядами и порой противоречивыми интересами и публикует даже тех авторов, кто скептически относится к действиям Евросоюза на фоне российско-украинского конфликта.При этом редакция исходит из того, что читатели ответственны и могут свободно и самостоятельно формировать и развивать собственное мнение о России, заключила BZ.В Кремле не раз отмечали, что повестка дня мировых СМИ в отношении России — однобокая, предвзятая и ангажированная.

https://ria.ru/20250712/putin-2028725069.html

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евросоюз, россия, в мире, украина, дмитрий песков