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Вершинин рассказал о выполнении меморандума с ООН по удобрениям - РИА Новости, 12.07.2025
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12:56 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/rossija-2028742689.html
Вершинин рассказал о выполнении меморандума с ООН по удобрениям
Вершинин рассказал о выполнении меморандума с ООН по удобрениям - РИА Новости, 12.07.2025
Вершинин рассказал о выполнении меморандума с ООН по удобрениям
Россия неудовлетворена результатами выполнения меморандума с ООН по экспорту сельхозпродукции и удобрений, многие задачи не получилось выполнить из-за... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T12:56:00+03:00
2025-07-12T12:56:00+03:00
экономика
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ЖЕНЕВА, 12 июл – РИА Новости. Россия неудовлетворена результатами выполнения меморандума с ООН по экспорту сельхозпродукции и удобрений, многие задачи не получилось выполнить из-за негативной позиции и лицемерия западных столиц, заявил российским журналистам в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Меморандум Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта, заключенный в 2022 году, истекает 22 июля. "Оценивая позитивно усилия представителей секретаря ООН по реализации этой договоренности, мы не можем сказать, что мы удовлетворены результатами. Есть сдвиги и продвижения в том, что касается размораживания активов ряда российских компаний, то, к чему мы привлекали внимание в ходе наших контактов на протяжении трех переговорных лет. Есть понимание, что нужно дальше продолжать, в первую очередь, устанавливать специальный канал по транзакциям, то, чего нам очень не хватает с точки зрения финансового обеспечения наших контрактов по сельхозпродукции", - сказал он. Вершинин добавил, что многие задачи, включая экспорт аммиака из РФ и импорт запчастей для сельскохозяйственной техники, не получились "из-за абсолютно негативной позиции западных столиц, в первую очередь столиц Европейского Союза". "Я всегда говорю о очевидном лицемерии столиц ЕС в связи с этим, потому что в течение трех лет было сделано немало заявлений, в которых говорилось, что незаконные санкции, которые западные страны вводили и вводят против РФ, не затрагивают вопросы сельскохозяйственного экспорта и экспорта удобрений, поскольку речь идет о продовольственной безопасности в первую очередь наименее развитых стран Азии, Африки и Латинской Америки. И оказалось, что все эти заявления не значат ничего. Мы увидели, что эти заявления не подкрепляются конкретными действиями. По существу, санкции работают против российского сельхозкспорта и удобрений", - пояснил замглавы МИД РФ. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.
https://ria.ru/20250706/udobreniya-2027465681.html
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экономика, россия, женева (город), азия, сергей вершинин, оон, евросоюз, россельхозбанк
Экономика, Россия, Женева (город), Азия, Сергей Вершинин, ООН, Евросоюз, Россельхозбанк
Вершинин рассказал о выполнении меморандума с ООН по удобрениям

Вершинин: РФ недовольна выполнением меморандума с ООН по экспорту удобрений

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : МИД России
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ЖЕНЕВА, 12 июл – РИА Новости. Россия неудовлетворена результатами выполнения меморандума с ООН по экспорту сельхозпродукции и удобрений, многие задачи не получилось выполнить из-за негативной позиции и лицемерия западных столиц, заявил российским журналистам в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Меморандум Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта, заключенный в 2022 году, истекает 22 июля.
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"Оценивая позитивно усилия представителей секретаря ООН по реализации этой договоренности, мы не можем сказать, что мы удовлетворены результатами. Есть сдвиги и продвижения в том, что касается размораживания активов ряда российских компаний, то, к чему мы привлекали внимание в ходе наших контактов на протяжении трех переговорных лет. Есть понимание, что нужно дальше продолжать, в первую очередь, устанавливать специальный канал по транзакциям, то, чего нам очень не хватает с точки зрения финансового обеспечения наших контрактов по сельхозпродукции", - сказал он.
Вершинин добавил, что многие задачи, включая экспорт аммиака из РФ и импорт запчастей для сельскохозяйственной техники, не получились "из-за абсолютно негативной позиции западных столиц, в первую очередь столиц Европейского Союза".
"Я всегда говорю о очевидном лицемерии столиц ЕС в связи с этим, потому что в течение трех лет было сделано немало заявлений, в которых говорилось, что незаконные санкции, которые западные страны вводили и вводят против РФ, не затрагивают вопросы сельскохозяйственного экспорта и экспорта удобрений, поскольку речь идет о продовольственной безопасности в первую очередь наименее развитых стран Азии, Африки и Латинской Америки. И оказалось, что все эти заявления не значат ничего. Мы увидели, что эти заявления не подкрепляются конкретными действиями. По существу, санкции работают против российского сельхозкспорта и удобрений", - пояснил замглавы МИД РФ.
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Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.
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ЭкономикаРоссияЖенева (город)АзияСергей ВершининООНЕвросоюзРоссельхозбанк
 
 
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