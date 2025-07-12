Вершинин рассказал о выполнении меморандума с ООН по удобрениям
Вершинин: РФ недовольна выполнением меморандума с ООН по экспорту удобрений
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ЖЕНЕВА, 12 июл – РИА Новости. Россия неудовлетворена результатами выполнения меморандума с ООН по экспорту сельхозпродукции и удобрений, многие задачи не получилось выполнить из-за негативной позиции и лицемерия западных столиц, заявил российским журналистам в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Меморандум Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта, заключенный в 2022 году, истекает 22 июля.
"Оценивая позитивно усилия представителей секретаря ООН по реализации этой договоренности, мы не можем сказать, что мы удовлетворены результатами. Есть сдвиги и продвижения в том, что касается размораживания активов ряда российских компаний, то, к чему мы привлекали внимание в ходе наших контактов на протяжении трех переговорных лет. Есть понимание, что нужно дальше продолжать, в первую очередь, устанавливать специальный канал по транзакциям, то, чего нам очень не хватает с точки зрения финансового обеспечения наших контрактов по сельхозпродукции", - сказал он.
"Я всегда говорю о очевидном лицемерии столиц ЕС в связи с этим, потому что в течение трех лет было сделано немало заявлений, в которых говорилось, что незаконные санкции, которые западные страны вводили и вводят против РФ, не затрагивают вопросы сельскохозяйственного экспорта и экспорта удобрений, поскольку речь идет о продовольственной безопасности в первую очередь наименее развитых стран Азии, Африки и Латинской Америки. И оказалось, что все эти заявления не значат ничего. Мы увидели, что эти заявления не подкрепляются конкретными действиями. По существу, санкции работают против российского сельхозкспорта и удобрений", - пояснил замглавы МИД РФ.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.